قنا: اهتمام كبير بترفيق المناطق الصناعية لجذب المستثمرين

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ قنا أشرف الداودى ، إنه يولي اهتماما كبيرا بمشروع ترفيق المناطق الصناعية ، من خلال متابعة معدلات التنفيذ بشكل دوري لضمان انتظام سير العمل، موضحا أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق بالمنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا بهدف جذب المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم/الاثنين/ مع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال ترفيق المناطق الصناعية.

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واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع، تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لأعمال الترفيق 95% .

كما تابع المحافظ أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بهو بمركز نجع حمادي، فضلا عن أعمال تنفيذ خزان مياه بسعة 10 الآف م٣ ، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول 11 كم وقطر 500 ملم ، ومحطة تنقية ، وخزان حريق بسعة 1100 م٣ ، وشبكة حريق بطول 24 كم ، وشبكة غاز طبيعي بنسبة تنفيذ لإجمالي مشروع الترفيق بلغت 85% .

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