Tuesday, 27 February 2024 06:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قنا: اهتمام كبير بترفيق المناطق الصناعية لجذب المستثمرين

2/26/2024 10:01:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محافظ قنا أشرف الداودى ، إنه يولي اهتماما كبيرا بمشروع ترفيق المناطق الصناعية ، من خلال متابعة معدلات التنفيذ بشكل دوري لضمان انتظام سير العمل، موضحا أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق بالمنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا بهدف جذب المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم/الاثنين/ مع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال ترفيق المناطق الصناعية.

موضوعات متعلقة أسوان: الاتفاق على إنشاء مصنع لمنتجات التمور باستثمارات إماراتية “قمة أسواق المال”: معنويات مرتفعة للمستثمرين.. وحوافز وفرص جديدة فى الطريق وزير الصناعة يؤكد أهمية مساهمة التجارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع، تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لأعمال الترفيق 95% .

كما تابع المحافظ أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بهو بمركز نجع حمادي، فضلا عن أعمال تنفيذ خزان مياه بسعة 10 الآف م٣ ، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول 11 كم وقطر 500 ملم ، ومحطة تنقية ، وخزان حريق بسعة 1100 م٣ ، وشبكة حريق بطول 24 كم ، وشبكة غاز طبيعي بنسبة تنفيذ لإجمالي مشروع الترفيق بلغت 85% .

المصدر:

MENAFN26022024000202011048ID1107902784

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث