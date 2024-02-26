قنا: اهتمام كبير بترفيق المناطق الصناعية لجذب المستثمرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محافظ قنا أشرف الداودى ، إنه يولي اهتماما كبيرا بمشروع ترفيق المناطق الصناعية ، من خلال متابعة معدلات التنفيذ بشكل دوري لضمان انتظام سير العمل، موضحا أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق بالمنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا بهدف جذب المستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم/الاثنين/ مع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال ترفيق المناطق الصناعية.
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واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع، تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لأعمال الترفيق 95% .
كما تابع المحافظ أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بهو بمركز نجع حمادي، فضلا عن أعمال تنفيذ خزان مياه بسعة 10 الآف م٣ ، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول 11 كم وقطر 500 ملم ، ومحطة تنقية ، وخزان حريق بسعة 1100 م٣ ، وشبكة حريق بطول 24 كم ، وشبكة غاز طبيعي بنسبة تنفيذ لإجمالي مشروع الترفيق بلغت 85% .
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107902784
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