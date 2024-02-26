الذهب يتراجع عند التسوية مع تقييم آفاق السياسة النقدية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات الإثنين، مع تقييم آفاق السياسة النقدية، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية في ظل مبيعات لسندات الخزانة لأجل 5 سنوات بقيمة 64 مليار دولار.
وعند التسوية، انخفضت أسعار الذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.5% أو 10.5 دولار عند 2038.9 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2034.1 دولار.
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بينما استقرت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 103.87 نقطة في الساعة 09:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ارتفاع توقعات الأسواق بتثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس عند 97.5%، مقارنة بـ 90% قبل أسبوع واحد، فيما زادت توقعات عدم تغيير السياسة خلال مايو إلى 83.3% من 69.7%.
وتترقب الأسواق صدور قراءة مؤشر مجلس المؤتمرات لثقة المستهلك في الولايات المتحدة الثلاثاء، قبل يوم من إعلان القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع مع توقعات نمو بنسبة 3.3% بما يتماشى مع القراءة الأولية.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107902783
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