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الذهب يتراجع عند التسوية مع تقييم آفاق السياسة النقدية

2/26/2024 10:01:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات الإثنين، مع تقييم آفاق السياسة النقدية، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية في ظل مبيعات لسندات الخزانة لأجل 5 سنوات بقيمة 64 مليار دولار.

وعند التسوية، انخفضت أسعار الذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.5% أو 10.5 دولار عند 2038.9 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2034.1 دولار.

موضوعات متعلقة روسيا تؤكد قدرة دول البريكس على التأثير الجاد في أجندة الطاقة العالمية النفط يتحول للارتفاع بأكثر من 1% عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 82 دولارًا أزمة نيجيريا الاقتصادية تضع إلغاء دعم الوقود تحت المجهر

بينما استقرت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 103.87 نقطة في الساعة 09:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ارتفاع توقعات الأسواق بتثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس عند 97.5%، مقارنة بـ 90% قبل أسبوع واحد، فيما زادت توقعات عدم تغيير السياسة خلال مايو إلى 83.3% من 69.7%.

وتترقب الأسواق صدور قراءة مؤشر مجلس المؤتمرات لثقة المستهلك في الولايات المتحدة الثلاثاء، قبل يوم من إعلان القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع مع توقعات نمو بنسبة 3.3% بما يتماشى مع القراءة الأولية.

المصدر:

MENAFN26022024000202011048ID1107902783

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