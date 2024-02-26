بي واي دي ترفض مزاعم الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية الصينية

MENAFN - Al-Borsa News) رفضت شركة“بي واي دي” ادعاءات الاتحاد الأوروبي بأن نجاحها إلى جانب شركات السيارات الصينية الأخرى كان قائمًا على المساعدات الحكومية، في تعليق يتزامن مع تحقيق بروكسل في تقديم بكين إعانات للمنتجين المحليين للمركبات الكهربائية.

وقال“مايكل شو” رئيس وحدة“بي واي دي” في أوروبا خلال مقابلة مع صحيفة“فايننشال تايمز”:“نجاحنا ليس بسبب الدعم، بل لأن لدينا تكنولوجيا فريدة من نوعها، كما أن كفاءتنا الإدارية عالية”.

موضوعاتروسيا تؤكد قدرة دول البريكس على التأثير الجاد في أجندة الطاقة العالمية النفط يتحول للارتفاع بأكثر من 1% عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 82 دولارًا أزمة نيجيريا الاقتصادية تضع إلغاء دعم الوقود تحت المجهر

وتابع في حديثه المنشور اليوم:“هذا لأننا استثمرنا في هذه التكنولوجيا (المركبات الكهربائية) في وقت مبكر جدًا، وأكثر بكثير من المنافسين، وليس بسبب الدعم”.

يُعَد هذا أول تعليق علني للشركة على التحقيق الأوروبي الذي بدأ العام الماضي، والذي يهدف إلى تحديد ما إذا كانت المساعدات الحكومية المزعومة منحت الشركات الصينية ميزة تنافسية غير عادلة على حساب المصنعين المحليين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي التحقيق الذي تجريه المفوضية الأوروبية إلى ارتفاع الرسوم الجمركية، وهي خطوة وصفها سفير الصين لدى أوروبا في وقت سابق بأنها“غير عادلة”

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