بي واي دي ترفض مزاعم الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفضت شركة“بي واي دي” ادعاءات الاتحاد الأوروبي بأن نجاحها إلى جانب شركات السيارات الصينية الأخرى كان قائمًا على المساعدات الحكومية، في تعليق يتزامن مع تحقيق بروكسل في تقديم بكين إعانات للمنتجين المحليين للمركبات الكهربائية.
وقال“مايكل شو” رئيس وحدة“بي واي دي” في أوروبا خلال مقابلة مع صحيفة“فايننشال تايمز”:“نجاحنا ليس بسبب الدعم، بل لأن لدينا تكنولوجيا فريدة من نوعها، كما أن كفاءتنا الإدارية عالية”.
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وتابع في حديثه المنشور اليوم:“هذا لأننا استثمرنا في هذه التكنولوجيا (المركبات الكهربائية) في وقت مبكر جدًا، وأكثر بكثير من المنافسين، وليس بسبب الدعم”.
يُعَد هذا أول تعليق علني للشركة على التحقيق الأوروبي الذي بدأ العام الماضي، والذي يهدف إلى تحديد ما إذا كانت المساعدات الحكومية المزعومة منحت الشركات الصينية ميزة تنافسية غير عادلة على حساب المصنعين المحليين.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي التحقيق الذي تجريه المفوضية الأوروبية إلى ارتفاع الرسوم الجمركية، وهي خطوة وصفها سفير الصين لدى أوروبا في وقت سابق بأنها“غير عادلة”
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107902782
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