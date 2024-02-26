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جوجل تتوقع دمج أقوى برامجها للذكاء الاصطناعي بالجوالات الذكية في 2025

2/26/2024 10:01:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتوقع شركة“جوجل” دمج نموذج“جيميني” للغات الكبيرة، والذي يتنافس مع“جي بي تي 4” – أحدث نموذج لـ“أوبن إيه آي” – في الجوالات الذكية بدءًا من العام المقبل.

وطورت“جوجل” بالفعل“جيميني نانو”، وهو النموذج الأكثر كفاءة للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يمكن استخدامه عبر الجوالات مباشرة، وهو متاح الآن على جوالات“بيكسل” وجميع أجهزة“أندرويد” الأخرى.

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وقال“بريان راكوفسكي” نائب رئيس إدارة المنتجات لوحدة“بيكسل”، إنه يتوقع السماح بالوصول إلى نماذج اللغات الكبيرة الأكثر تقدمًا من خلال الجوالات الذكية مباشرة، بدلًا من اقتصار الأمر على مراكز البيانات البعيدة وبوجود الإنترنت.

وأضاف“راكوفسكي” في تصريحات لـ“سي إن بي سي” الإثنين:“هناك إصدارات أصغر من نموذج“جيميني” الخاص بنا على السُحب، لكننا حققنا عددًا لا بأس به من الإنجازات لضغط هذه النماذج وتشغيلها مباشرة من خلال الأجهزة”.

وتابع:“أُثبت بالفعل قوة بعضها، والبعض الآخر قيد الاستكشاف، وسيكون من الرائع وجود جميع النماذج على الأجهزة مباشرة”.

المصدر:

MENAFN26022024000202011048ID1107902781

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