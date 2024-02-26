جوجل تتوقع دمج أقوى برامجها للذكاء الاصطناعي بالجوالات الذكية في 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتوقع شركة“جوجل” دمج نموذج“جيميني” للغات الكبيرة، والذي يتنافس مع“جي بي تي 4” – أحدث نموذج لـ“أوبن إيه آي” – في الجوالات الذكية بدءًا من العام المقبل.
وطورت“جوجل” بالفعل“جيميني نانو”، وهو النموذج الأكثر كفاءة للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يمكن استخدامه عبر الجوالات مباشرة، وهو متاح الآن على جوالات“بيكسل” وجميع أجهزة“أندرويد” الأخرى.
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وقال“بريان راكوفسكي” نائب رئيس إدارة المنتجات لوحدة“بيكسل”، إنه يتوقع السماح بالوصول إلى نماذج اللغات الكبيرة الأكثر تقدمًا من خلال الجوالات الذكية مباشرة، بدلًا من اقتصار الأمر على مراكز البيانات البعيدة وبوجود الإنترنت.
وأضاف“راكوفسكي” في تصريحات لـ“سي إن بي سي” الإثنين:“هناك إصدارات أصغر من نموذج“جيميني” الخاص بنا على السُحب، لكننا حققنا عددًا لا بأس به من الإنجازات لضغط هذه النماذج وتشغيلها مباشرة من خلال الأجهزة”.
وتابع:“أُثبت بالفعل قوة بعضها، والبعض الآخر قيد الاستكشاف، وسيكون من الرائع وجود جميع النماذج على الأجهزة مباشرة”.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107902781
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