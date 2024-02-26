Tuesday, 27 February 2024 06:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ألكوا تستحوذ على شركة أسترالية للألومنيوم مقابل 2.2 مليار دولار

2/26/2024 10:01:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت شركة“ألكوا- Alcoa” الأمريكية لإنتاج الألومنيوم على صفقة شراء“ألومينا- Alumina” الأسترالية، والتي تشمل جميع الأسهم وتقدر بنحو 3.35 مليار دولار أسترالي (2.20 مليار دولار أمريكي).

وعرضت“ألكوا” 0.02854 من أسهمها لكل سهم في“ألومينا”، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 13% على سعر إغلاق يوم الجمعة، وأوصت إدارة الشركة الأسترالية المساهمين بالتصويت لصالح العرض، الذي يأتي بعد رفض عدد من العروض السابقة التي قدمتها“ألكوا”.

موضوعات متعلقة جوجل تتوقع دمج أقوى برامجها للذكاء الاصطناعي بالجوالات الذكية في 2025 عضو مجلس إدارة بالمركزي الأوروبي: نواجه تحديات أكبر مقارنة بالفيدرالي الأمريكي “القابضة الكويتية” تقترح توزيع 67.6 مليون دولار على المساهمين

وقالت“ألكوا” في بيان اليوم، إنها توصلت إلى اتفاق مع مدير الصناديق“آلان جراي أستراليا- Allan Gray Australia” يمنحها الحق في شراء حصة تصل إلى 19.9% في شركة“ألومينا”.

وتمتلك“ألومينا” حصة 40% في شركة“ألكوا وورلد ألومينا آند كيميكالز”، وهي مشروع مشترك مع“ألكوا” يدير عمليات تعدين البوكسيت وتكرير الألومينا وصهر الألومنيوم.

وانخفض سهم“ألكوا” في تعاملات نيويورك بنسبة 5.45% إلى 25.07 دولار، في تمام الساعة 10:18 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما أغلق سهم“ألومينا” مرتفعًا بنسبة 6.85% خلال تعاملات سيدني.

المصدر:

MENAFN26022024000202011048ID1107902780

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث