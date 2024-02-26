ألكوا تستحوذ على شركة أسترالية للألومنيوم مقابل 2.2 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت شركة“ألكوا- Alcoa” الأمريكية لإنتاج الألومنيوم على صفقة شراء“ألومينا- Alumina” الأسترالية، والتي تشمل جميع الأسهم وتقدر بنحو 3.35 مليار دولار أسترالي (2.20 مليار دولار أمريكي).
وعرضت“ألكوا” 0.02854 من أسهمها لكل سهم في“ألومينا”، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 13% على سعر إغلاق يوم الجمعة، وأوصت إدارة الشركة الأسترالية المساهمين بالتصويت لصالح العرض، الذي يأتي بعد رفض عدد من العروض السابقة التي قدمتها“ألكوا”.
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وقالت“ألكوا” في بيان اليوم، إنها توصلت إلى اتفاق مع مدير الصناديق“آلان جراي أستراليا- Allan Gray Australia” يمنحها الحق في شراء حصة تصل إلى 19.9% في شركة“ألومينا”.
وتمتلك“ألومينا” حصة 40% في شركة“ألكوا وورلد ألومينا آند كيميكالز”، وهي مشروع مشترك مع“ألكوا” يدير عمليات تعدين البوكسيت وتكرير الألومينا وصهر الألومنيوم.
وانخفض سهم“ألكوا” في تعاملات نيويورك بنسبة 5.45% إلى 25.07 دولار، في تمام الساعة 10:18 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما أغلق سهم“ألومينا” مرتفعًا بنسبة 6.85% خلال تعاملات سيدني.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107902780
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