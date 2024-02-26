ألكوا تستحوذ على شركة أسترالية للألومنيوم مقابل 2.2 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت شركة“ألكوا- Alcoa” الأمريكية لإنتاج الألومنيوم على صفقة شراء“ألومينا- Alumina” الأسترالية، والتي تشمل جميع الأسهم وتقدر بنحو 3.35 مليار دولار أسترالي (2.20 مليار دولار أمريكي).

وعرضت“ألكوا” 0.02854 من أسهمها لكل سهم في“ألومينا”، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 13% على سعر إغلاق يوم الجمعة، وأوصت إدارة الشركة الأسترالية المساهمين بالتصويت لصالح العرض، الذي يأتي بعد رفض عدد من العروض السابقة التي قدمتها“ألكوا”.

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وقالت“ألكوا” في بيان اليوم، إنها توصلت إلى اتفاق مع مدير الصناديق“آلان جراي أستراليا- Allan Gray Australia” يمنحها الحق في شراء حصة تصل إلى 19.9% في شركة“ألومينا”.

وتمتلك“ألومينا” حصة 40% في شركة“ألكوا وورلد ألومينا آند كيميكالز”، وهي مشروع مشترك مع“ألكوا” يدير عمليات تعدين البوكسيت وتكرير الألومينا وصهر الألومنيوم.

وانخفض سهم“ألكوا” في تعاملات نيويورك بنسبة 5.45% إلى 25.07 دولار، في تمام الساعة 10:18 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما أغلق سهم“ألومينا” مرتفعًا بنسبة 6.85% خلال تعاملات سيدني.

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