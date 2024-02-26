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تراجع إيرادات الموازنة السودانية 80% بسبب الحرب

2/26/2024 10:01:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي فى السودان الدكتور جبريل إبراهيم إن إيرادات الدولة انخفضت بنسبة 80% نتيجة للحرب، والتركيز السابق على إقامة المشروعات في العاصمة؛ مما أدى إلى تعطل الإيرادات ومواجهة تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن العمل على مواجهة الآثار الناجمة عنها مستمر.

وأضاف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان – في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين – أن“الدولة تحمل هم المشروعات القومية ومشاكل المواطنين، ولم نأت لنجلس ونتفرج، بل هناك عمل كبير يتم وتم منذ وصولنا إلى البحر الأحمر، مثل حل مشكلة مياه البحر الأحمر ومشكلة الكهرباء، حيث بدأنا بحل هذه المشكلات، وهناك حركة الآن في الولاية، وهو مكسب للاقتصاد فيها، رغم استضافتها لعدد كبير من المواطنين”.

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وقدم جبريل، دعوة لأصحاب العقارات لإيجار عقاراتهم بإيجار معقول، مراعاة للناس، وقال:“نحن نسعى للتخفيف عن المواطن، ونسعى لإيصال المساعدات للمواطنين”.

وأضاف:“نفكر في إعادة الإعمار، وقد تم تشكيل لجنة لتقديم رؤية متكاملة مع وضع تصور للتعويضات، وسوف نقدم رؤية متكاملة مع الاستعانة بخبرات أجنبية”.

وتابع:“هناك ترتيب في الأولويات، أهمها المجهود الحربي والنازحون والصحة، لاسيما مع فقدان مخزون الدواء، وهو ما يتطلب مجهودات كبيرة”.

وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان أن هناك جهودًا لتعظيم الإيرادات وتفعيل عمل شركات الدولة، من خلال ترتيب الذات في أوجه الصرف، وتحمل الولايات مسئولياتها، والعمل على تعظيم الإيرادات.

وأوضح الوزير أن هناك تركيزًا على الولايات المتأثرة بالحرب، وأن موازنة 2024 هي موازنة حرب مرنة تتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن نحو 3 أطنان من الذهب تمت سرقتها، إلى جانب ما يتم تهريبه؛ مما يفقد البلاد مردا من الموارد الهامة التي تقوم عليها الموازنة العامة.

المصدر:

MENAFN26022024000202011048ID1107902779

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