تراجع إيرادات الموازنة السودانية 80% بسبب الحرب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي فى السودان الدكتور جبريل إبراهيم إن إيرادات الدولة انخفضت بنسبة 80% نتيجة للحرب، والتركيز السابق على إقامة المشروعات في العاصمة؛ مما أدى إلى تعطل الإيرادات ومواجهة تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن العمل على مواجهة الآثار الناجمة عنها مستمر.
وأضاف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان – في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين – أن“الدولة تحمل هم المشروعات القومية ومشاكل المواطنين، ولم نأت لنجلس ونتفرج، بل هناك عمل كبير يتم وتم منذ وصولنا إلى البحر الأحمر، مثل حل مشكلة مياه البحر الأحمر ومشكلة الكهرباء، حيث بدأنا بحل هذه المشكلات، وهناك حركة الآن في الولاية، وهو مكسب للاقتصاد فيها، رغم استضافتها لعدد كبير من المواطنين”.
موضوعات متعلقة
روسيا تؤكد قدرة دول البريكس على التأثير الجاد في أجندة الطاقة العالمية النفط يتحول للارتفاع بأكثر من 1% عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 82 دولارًا أزمة نيجيريا الاقتصادية تضع إلغاء دعم الوقود تحت المجهر
وقدم جبريل، دعوة لأصحاب العقارات لإيجار عقاراتهم بإيجار معقول، مراعاة للناس، وقال:“نحن نسعى للتخفيف عن المواطن، ونسعى لإيصال المساعدات للمواطنين”.
وأضاف:“نفكر في إعادة الإعمار، وقد تم تشكيل لجنة لتقديم رؤية متكاملة مع وضع تصور للتعويضات، وسوف نقدم رؤية متكاملة مع الاستعانة بخبرات أجنبية”.
وتابع:“هناك ترتيب في الأولويات، أهمها المجهود الحربي والنازحون والصحة، لاسيما مع فقدان مخزون الدواء، وهو ما يتطلب مجهودات كبيرة”.
وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان أن هناك جهودًا لتعظيم الإيرادات وتفعيل عمل شركات الدولة، من خلال ترتيب الذات في أوجه الصرف، وتحمل الولايات مسئولياتها، والعمل على تعظيم الإيرادات.
وأوضح الوزير أن هناك تركيزًا على الولايات المتأثرة بالحرب، وأن موازنة 2024 هي موازنة حرب مرنة تتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن نحو 3 أطنان من الذهب تمت سرقتها، إلى جانب ما يتم تهريبه؛ مما يفقد البلاد مردا من الموارد الهامة التي تقوم عليها الموازنة العامة.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107902779
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.