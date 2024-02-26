هل يمكن أن تنخفض أسعار الفائدة الأمريكية قريبًا؟

ففي مطلع العام، بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي انتصاره على الارتفاع المفرط في الأسعار داخل الولايات المتحدة، انهارت عوائد السندات توقعاً لتخفيضات عديدة في أسعار الفائدة، لكن هذا الرهان يبدو اليوم سابق لأوانه.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفعت أسعار المستهلك الأساسية، التي تستثني المواد الغذائية والطاقة، بمعدل سنوي قدره 4%، ارتفاعًا من 2.6% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس.

موضوعاتروسيا تؤكد قدرة دول البريكس على التأثير الجاد في أجندة الطاقة العالمية النفط يتحول للارتفاع بأكثر من 1% عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 82 دولارًا أزمة نيجيريا الاقتصادية تضع إلغاء دعم الوقود تحت المجهر

وارتفعت أسعار المنتجين أكثر من المتوقع، كما ارتفعت توقعات المستهلكين بشأن التضخم خلال العام المقبل أيضًا.

وأصبح التضخم أقل بكثير من ذروته، لكنه لم يُهزم بعد، ونتيجة لذلك، عادت عوائد سندات الخزانة تقريبًا إلى ما كانت عليه قبل التحول الحذر الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولا تزال العائدات على السندات طويلة الأجل أعلى أيضًا.

كما أثبت التضخم أنه أكثر ثباتًا في أماكن أخرى، فقد سجلت منطقة اليورو ارتفاعات كبيرة في الأسعار في يناير، وارتفع التضخم في السويد في يناير وحذر البنك الاحتياطي الأسترالي مؤخراً من أن التضخم سيستغرق وقتاً ليصبح“منخفضاً ومستقراً بشكل مستدام”.

وفي كل مكان، وخاصة في أمريكا، يهدد استمرار ارتفاع التضخم بتأخير خفض أسعار الفائدة، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

يمكن النظر إلى نمط الطلب لفهم ما يحدث، فقد أدت الجائحة إلى عمليات الإغلاق وتقديم منح سخية، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع وإثارة اضطرابات سلاسل التوريد.

وارتفع سعر الغسالة بنسبة 12% في أمريكا خلال 2021.

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا، ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء بشكل كبير.

أما اليوم، وعلى النقيض من ذلك، فإن أسعار السلع العالمية آخذة في الانخفاض، رغم تأثرها باضطرابات الشحن في البحر الأحمر، كما تعتبر أسعار المواد الغذائية والطاقة معتدلة.

ويذكر أن مصدر مشكلة اليوم هو ارتفاع أسعار الخدمات العالمية.

يرتبط التضخم في أسعار الخدمات ارتباطًا وثيقًا بالظروف المحلية، بالتالي لا غرابة في ارتفاع تكلفة الخدمات في الولايات المتحدة.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، خلق سوق الوظائف المزدهر ما متوسطه 289 ألف وظيفة شهريًا، أي أكثر من ضعف التقديرات للمعدل المستدام، وتنمو الأجور بمعدل سنوي يزيد عن 4.5%.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 4.1% في النصف الثاني من عام 2023، وتشير المؤشرات الفورية إلى أن التوسع لا يزال صحياً.

وهذه هي قوة الاقتصاد، حتى لو لم يكن هناك تضخم في العامين الماضيين، فإن المتنبئين كانوا يتوقعون اندلاعه.

وفي أماكن أخرى، يبدو الوضع أكثر توازنًا، فعلى سبيل المثال أوروبا، تعتبر البطالة منخفضة لكن النمو أقل قوة، كما وقعت بريطانيا في فخ الركود في نهاية عام 2023.

وتبدو استطلاعات الأعمال في منطقة اليورو قاتمة، كما أن مخاوف التضخم محدودة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الغاز الطبيعي، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض التضخم ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام غير التضخمي.

كما أن الاقتصاد الصيني في حالة ركود والأسعار تنخفض.

وفي اليابان، لا تزال أسعار الفائدة دون الصفر، وسيعتبر انتصارًا إذا ظلت الضغوط التضخمية قوية بما يكفي للسماح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة.

إذا كان من المرجح أن تضرب موجة ثانية من التضخم أي مكان، فإنها ستكون الولايات المتحدة، وهذا يعني أن السياسة النقدية من المرجح أن تتباين، مع حفاظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على ارتفاع أسعار الفائدة حتى وإن خفضتها بقية دول العالم الغني لإنعاش النمو.

ومثل هذا النمط سيعزز قيمة الدولار، الذي بدأ في الارتفاع بالفعل.

وعندما تقدم أسواق المال الأمريكية عوائد مرتفعة مقابل مخاطر قليلة، فإن البلدان الفقيرة العديدة التي تكافح للاقتراض بالدولار ستكون الأكثر معاناة.

إذا لم تنخفض أسعار الفائدة، فقد تكون ثمة مفاجآت غير سارة في وول ستريت أيضاً.

ويبدو أن سوق الأوراق المالية لم تلاحظ إلا بالكاد الخطر المتمثل في بقاء السياسة النقدية متشددة هذا العام.

وعلى النقيض من ذلك، غالبًا ما تسببت توقعات أسعار الفائدة المرتفعة في 2022 و2023 في عمليات بيع، إذ عدل المستثمرون القيمة المخفضة للأرباح المستقبلية.

وليست ثمة دلائل كثيرة تشير إلى أن البنوك الصغيرة والمتوسطة في أمريكا تمكنت من حل التهديدات التي تشكلها أسعار الفائدة المرتفعة على ميزانياتها العمومية.

وختامًا، فإن مشكلة التضخم لم تعد كما كانت قبل عام مضى، لكن العالم لم يتخلص بعد من مخاطرها.