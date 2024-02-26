أزمة نيجيريا الاقتصادية تضع إلغاء دعم الوقود تحت المجهر

MENAFN - Al-Borsa News) لطالما تعرضت نيجيريا لضغوط دولية، لإنهاء دعم الوقود الذي سمح لمواطنيها بدفع بعض من أرخص أسعار البنزين في العالم.

لكن الأزمة الاقتصادية التي اندلعت بعد أن فعل رئيسها الجديد ذلك أخيراً أثارت تساؤلات حول كيفية التعامل مع الأزمة.

موضوعاتروسيا تؤكد قدرة دول البريكس على التأثير الجاد في أجندة الطاقة العالمية النفط يتحول للارتفاع بأكثر من 1% عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 82 دولارًا هل يمكن أن تنخفض أسعار الفائدة الأمريكية قريبًا؟

قبل ذهاب الدولة الواقعة غرب أفريقيا إلى صناديق الاقتراع العام الماضي، أوصى صندوق النقد الدولي حكومة نيجيريا“بإلغاء دعم الوقود بشكل دائم من خلال إدخال آلية تسعير قائمة على السوق”.

وهذا ما فعله بولا تينوبو، الذي أصبح رئيساً للبلاد في مايو، في أول يوم له في منصبه، لكنه حظي بالاستحسان من المجتمع الدولي.

ووصف البنك الدولي هذه الخطوة بأنها“الأولى نحو استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من الحيز المالي”.

هذه الخطوة كانت جزءًا من محاولة الرئيس لتبني العقيدة الاقتصادية التي تضمنت أيضًا إنهاء ربط العملة الذي حافظ عليه محافظ البنك المركزي السابق.

لكن بعد تسعة أشهر من خفض إعانات الدعم، يتساءل كثيرون عن الحكمة وراء ذلك الإلغاء المفاجئ دون خطة لاستيعاب الصدمات، وكيف نفذت حكومة تينوبو استراتيجية ما بعد الدعم.

ويعاني النيجيريون من أسوأ أزمة اقتصادية منذ أكثر من عقدين، إذ ارتفعت أسعار الوقود ثلاث مرات في البلاد، مما رفع تكاليف الغذاء والنقل، وتراجعت عملة النايرا إلى أدنى مستوياتها بشكل أسبوعي تقريبا. وفقدت نحو 70% من قيمتها مقابل الدولار منذ انتهاء ربط العملة العام الماضي.

عندما حث صندوق النقد الدولي نيجيريا على خفض إعانات الدعم، دعا أيضاً إلى اتخاذ“تدابير تعويضية مناسبة للفقراء واستخدام يتسم بالكفاءة والشفافية للموارد المدخرة”.

ويبلغ معدل التضخم نحو 30%، مع ارتفاع تكلفة الغذاء، التي تشكل حصة كبيرة من ميزانية الكثيرين، بشكل أسرع بنسبة 35.4%، كما ارتفعت تكلفة السلع المستوردة مع انخفاض العملة النيجيرية.

وفي بلد تقل أعمار نصف سكانه عن 18 عامًا، يتسبب ارتفاع الأسعار في أسوأ مصاعب اقتصادية في الذاكرة الحية.

قال بسمارك روين، الرئيس التنفيذي لشركة استشارات مالية مقرها لاجوس، إن إلغاء الدعم كان“القرار الصحيح” لكنه شكك في كيفية تنفيذ هذه السياسة.

وأوضح أن“إلغاء الدعم جاء لتحسين الإيرادات الحكومية.. إذ ارتفعت الإيرادات، لكنها لم تُنفق بكفاءة.. ماذا فعلوا بها؟”.