المترو تطرح مناقصة لتوريد مليون بطاقة ذكية لا تلامسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو مناقصة محلية لتوريد مليون بطاقة ذكية لا تلامسية.
وتتضمن المناقصة توريد مليون بطاقة ذكية لا تلامسية على 4 دفعات متساوية فى مدة زمنية تصل 24 شهرا من تاريخ سريان التعاقد، ومن المقرر فتح المظاريف الفنية 26 مارس المقبل.
موضوعات متعلقة
تداول 40 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط 4.2 مليار جنيه صافي أرباح“القابضة للنقل البحري” في 2023-2022 تداول 42 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دميا
وتضمنت شروط المناقصة، أن تقدم الشركات المحلية الأسعار بالجنيه ويجوز تقديمها بالعملة الأجنبية وتتم أعمال المقارنة المالية للأعمال المطروحة بالجنيه المصرى طبقا لأسعار العملات بالبنك المركزى فى تاريخ الفتح الفنى.
واشترطت الشركة أن يشمل المظروف الفنى صورة من الجداول والكتالوجات الفنية والأبعاد الخاصة بالبطاقات التى سيتم توريدها مع 10 بطاقات كعينة للفحص الفنى وتكون متوافقة مع برمجيات النظام بشركة المترو.
وأشارت الشركة إلى إمكانية أن تكون بلد المنشأ من جميع دول العالم بشرط اعتماد وقبول نوعية البطاقات الذكية وأن يلتزم المتقدم للمناقصة بذكر بلد المنشأ وبلد الصنع لكل من الشريحة الإلكترونية وخامة تصنيع البطاقة فى المظروف الفنى.
وقررت الشركة إعفاء المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف قيمة التأمين الابتدائى ومن نصف قيمة التأمين النهائى إذا كان المنتج الصناعى مستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى.
وألزمت الشركة إرفاق خطاب معتمد وموثق من شركة NXP المصنعة لشرائح البطاقات المطلوبة موجه للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بأنها تضمن توريد الكميات المطلوبة بضمان وكفاءة ومثالية.
كما اشترطت أن يتم طباعة التصميم الخارجى الحالى للبطاقات الذكية المعمول بها بشركة المترو او اى تصميمات جديدة اخرى او اعلانات تتراءى لشركة المترو دون اى تكلفة مادية إضافية وبما لا يتعارض مع كفاءة الشريحة الذكية المستخدمة فى البطاقة.
وتصل قيمة التأمين الابتدائى للمناقصة 500 ألف جنيه فيما يبلغ التأمين النهائى 5% من إجمالى قيمة الترسية.
MENAFN26022024000202011048ID1107902776
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.