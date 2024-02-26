المترو تطرح مناقصة لتوريد مليون بطاقة ذكية لا تلامسية

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو مناقصة محلية لتوريد مليون بطاقة ذكية لا تلامسية.

وتتضمن المناقصة توريد مليون بطاقة ذكية لا تلامسية على 4 دفعات متساوية فى مدة زمنية تصل 24 شهرا من تاريخ سريان التعاقد، ومن المقرر فتح المظاريف الفنية 26 مارس المقبل.

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وتضمنت شروط المناقصة، أن تقدم الشركات المحلية الأسعار بالجنيه ويجوز تقديمها بالعملة الأجنبية وتتم أعمال المقارنة المالية للأعمال المطروحة بالجنيه المصرى طبقا لأسعار العملات بالبنك المركزى فى تاريخ الفتح الفنى.

واشترطت الشركة أن يشمل المظروف الفنى صورة من الجداول والكتالوجات الفنية والأبعاد الخاصة بالبطاقات التى سيتم توريدها مع 10 بطاقات كعينة للفحص الفنى وتكون متوافقة مع برمجيات النظام بشركة المترو.

وأشارت الشركة إلى إمكانية أن تكون بلد المنشأ من جميع دول العالم بشرط اعتماد وقبول نوعية البطاقات الذكية وأن يلتزم المتقدم للمناقصة بذكر بلد المنشأ وبلد الصنع لكل من الشريحة الإلكترونية وخامة تصنيع البطاقة فى المظروف الفنى.

وقررت الشركة إعفاء المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف قيمة التأمين الابتدائى ومن نصف قيمة التأمين النهائى إذا كان المنتج الصناعى مستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى.

وألزمت الشركة إرفاق خطاب معتمد وموثق من شركة NXP المصنعة لشرائح البطاقات المطلوبة موجه للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بأنها تضمن توريد الكميات المطلوبة بضمان وكفاءة ومثالية.

كما اشترطت أن يتم طباعة التصميم الخارجى الحالى للبطاقات الذكية المعمول بها بشركة المترو او اى تصميمات جديدة اخرى او اعلانات تتراءى لشركة المترو دون اى تكلفة مادية إضافية وبما لا يتعارض مع كفاءة الشريحة الذكية المستخدمة فى البطاقة.

وتصل قيمة التأمين الابتدائى للمناقصة 500 ألف جنيه فيما يبلغ التأمين النهائى 5% من إجمالى قيمة الترسية.