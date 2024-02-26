أسوان: الاتفاق على إنشاء مصنع لمنتجات التمور باستثمارات إماراتية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محافظ أسوان أشرف عطية، إنه تم الاتفاق مع الجانب الإماراتي على إنشاء مصنع لمنتجات التمور بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق الاستثمار الأفضل لمنتجات المحافظة من التمور الجافة، والاستغلال الأمثل لأكثر من 2.5 مليون نخلة.
وأعرب المحافظ -في بيان اليوم الاثنين- عن بالغ تقديره لدولة الإمارات الشقيقة وجائزة خليفة الدولية التي تعنى بتطوير إنتاجية وتصنيع التمور وتعزيز الأساليب العلمية الحديثة في مجالات الزراعة ومكافحة الآفات وتوفير نقطة التقاء لتبادل الخبرات بين منتجي التمور عالميا.
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وأكد بيان المحافظة أن ذلك جاء خلال مشاركة المحافظ في فعاليات النسخة الـ16 لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التي تم افتتاحها اليوم بإمارة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة ولفيف من المهتمين والمختصين في مجال زراعة وإنتاج التمور حول العالم، وتضمنت الفاعليات تكريم الفائزين بالجائزة.
وأشاد محافظ أسوان بجهود منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في تقديم الدعم والخبرات الهامة لمنتجي التمور في محافظة أسوان في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107902774
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