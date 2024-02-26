أسوان: الاتفاق على إنشاء مصنع لمنتجات التمور باستثمارات إماراتية

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ أسوان أشرف عطية، إنه تم الاتفاق مع الجانب الإماراتي على إنشاء مصنع لمنتجات التمور بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق الاستثمار الأفضل لمنتجات المحافظة من التمور الجافة، والاستغلال الأمثل لأكثر من 2.5 مليون نخلة.

وأعرب المحافظ -في بيان اليوم الاثنين- عن بالغ تقديره لدولة الإمارات الشقيقة وجائزة خليفة الدولية التي تعنى بتطوير إنتاجية وتصنيع التمور وتعزيز الأساليب العلمية الحديثة في مجالات الزراعة ومكافحة الآفات وتوفير نقطة التقاء لتبادل الخبرات بين منتجي التمور عالميا.

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وأكد بيان المحافظة أن ذلك جاء خلال مشاركة المحافظ في فعاليات النسخة الـ16 لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التي تم افتتاحها اليوم بإمارة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة ولفيف من المهتمين والمختصين في مجال زراعة وإنتاج التمور حول العالم، وتضمنت الفاعليات تكريم الفائزين بالجائزة.

وأشاد محافظ أسوان بجهود منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في تقديم الدعم والخبرات الهامة لمنتجي التمور في محافظة أسوان في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل.

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