((جولدن كوست)) تعين (( ستاندرد آند بورز)) لإجراء تقييم تصنيف ائتمانى لصكوكها الخضراء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عينت شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية، التابعة لـ”جولدن بيراميدز بلازا”، شركة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى لتقييم الجدارة الائتمانية للشركة بغرض إصدار برنامج صكوك تمويلية خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة لـ((البورصة))، إن الإصدار الأخضر سيكون مخصصا لتمويل مشروعها“ريزورت سوما باى” فى البحر الأحمر.
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وأضافت، أن شركة التصنيف بدأت بالفعل في عملية التقييم ولكنها ستستغرق بعض الوقت نظرًا لطبيعة السوق المصرى، فيما تخطط الشركة لإتمام الإصدار خلال النصف الأول من عام 2024.
وأضافت المصادر لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف إصدار الصكوك على مشروعها بالبحر الأحمر لتمويله، موضحة أن البرنامج فى بداية الأمر كان صكوكاً تقليدية، حتى تم اتخاذ قرار بتحويله إلى برنامج صكوك خضراء ليصبح أول إصدار للصكوك الخضراء فى مصر، وتم تعديل قيمته من 8 مليارات إلى 7 مليارات جنيه.
ووفقًا للمصادر آنذاك فإن“الأهلى فاروس” تلعب دور مدير ومنسق الإصدار، فيما يقدم مكتب الدرينى وشركاؤه الاستشارات القانونية للإصدار.
وصدرت أول صكوك للشركات فى مصر عام 2020 لصالح مجموعة طلعت مصطفى وأدارته المجموعة المالية هيرميس بقيمة 2 مليار جنيه، وتوالت بعده إصدارات العديد من الصكوك، منها صكوك إجارة لصالح“القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية” بقيمة 600 مليون جنيه، وصكوك مضاربة لصالح“كونتكت للتمويل” بقيمة 2.5 مليار جنيه، وصكوك مشاركة لصالح“بالم هيلز” بقيمة 3.25 مليار جنيه.
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