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((جولدن كوست)) تعين (( ستاندرد آند بورز)) لإجراء تقييم تصنيف ائتمانى لصكوكها الخضراء

2/26/2024 10:01:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عينت شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية، التابعة لـ”جولدن بيراميدز بلازا”، شركة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى لتقييم الجدارة الائتمانية للشركة بغرض إصدار برنامج صكوك تمويلية خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة لـ((البورصة))، إن الإصدار الأخضر سيكون مخصصا لتمويل مشروعها“ريزورت سوما باى” فى البحر الأحمر.

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وأضافت، أن شركة التصنيف بدأت بالفعل في عملية التقييم ولكنها ستستغرق بعض الوقت نظرًا لطبيعة السوق المصرى، فيما تخطط الشركة لإتمام الإصدار خلال النصف الأول من عام 2024.

وأضافت المصادر لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف إصدار الصكوك على مشروعها بالبحر الأحمر لتمويله، موضحة أن البرنامج فى بداية الأمر كان صكوكاً تقليدية، حتى تم اتخاذ قرار بتحويله إلى برنامج صكوك خضراء ليصبح أول إصدار للصكوك الخضراء فى مصر، وتم تعديل قيمته من 8 مليارات إلى 7 مليارات جنيه.

ووفقًا للمصادر آنذاك فإن“الأهلى فاروس” تلعب دور مدير ومنسق الإصدار، فيما يقدم مكتب الدرينى وشركاؤه الاستشارات القانونية للإصدار.

وصدرت أول صكوك للشركات فى مصر عام 2020 لصالح مجموعة طلعت مصطفى وأدارته المجموعة المالية هيرميس بقيمة 2 مليار جنيه، وتوالت بعده إصدارات العديد من الصكوك، منها صكوك إجارة لصالح“القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية” بقيمة 600 مليون جنيه، وصكوك مضاربة لصالح“كونتكت للتمويل” بقيمة 2.5 مليار جنيه، وصكوك مشاركة لصالح“بالم هيلز” بقيمة 3.25 مليار جنيه.


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