النفط يتحول للارتفاع بأكثر من 1% عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 82 دولارًا

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للارتفاع عند تسوية تعاملات الإثنين، مع تجدد مخاوف الإمدادات، في ظل إعلان القيادة الأمريكية استهداف الحوثيين ناقلة ترفع علم الولايات المتحدة السبت الماضي.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 1.1% بما يعادل 91 سنتًا عند 82.53 دولار للبرميل، بعد أن لامست خلال الجلسة 81.02 دولار.

موضوعاتروسيا تؤكد قدرة دول البريكس على التأثير الجاد في أجندة الطاقة العالمية أزمة نيجيريا الاقتصادية تضع إلغاء دعم الوقود تحت المجهر هل يمكن أن تنخفض أسعار الفائدة الأمريكية قريبًا؟

فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.45% أو 1.09 دولار إلى 77.58 دولار للبرميل، بعد تراجعه في وقت سابق إلى 75.84 دولار.

ورفع“جولدمان ساكس” توقعاته لذروة سعر خام برنت خلال الصيف، بمقدار دولارين إلى 87 دولاراً للبرميل، إذ تساهم التوترات في البحر الأحمر في زيادة السحب من المخزونات التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من المتوقع.

وتوقع“فيل فلين” المحلل لدى“برايس فيوتشرز جروب” أن تبدأ المصافي الأمريكية في الإنتاج بحلول شهر مارس، بعد الانتهاء من عمليات الإصلاح المخطط لها، مشيرًا إلى أن الطلب في الأسواق قوي للغاية، حسبما ذكرت“رويترز”.

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