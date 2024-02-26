النفط يتحول للارتفاع بأكثر من 1% عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 82 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار النفط للارتفاع عند تسوية تعاملات الإثنين، مع تجدد مخاوف الإمدادات، في ظل إعلان القيادة الأمريكية استهداف الحوثيين ناقلة ترفع علم الولايات المتحدة السبت الماضي.
وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 1.1% بما يعادل 91 سنتًا عند 82.53 دولار للبرميل، بعد أن لامست خلال الجلسة 81.02 دولار.
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فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.45% أو 1.09 دولار إلى 77.58 دولار للبرميل، بعد تراجعه في وقت سابق إلى 75.84 دولار.
ورفع“جولدمان ساكس” توقعاته لذروة سعر خام برنت خلال الصيف، بمقدار دولارين إلى 87 دولاراً للبرميل، إذ تساهم التوترات في البحر الأحمر في زيادة السحب من المخزونات التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من المتوقع.
وتوقع“فيل فلين” المحلل لدى“برايس فيوتشرز جروب” أن تبدأ المصافي الأمريكية في الإنتاج بحلول شهر مارس، بعد الانتهاء من عمليات الإصلاح المخطط لها، مشيرًا إلى أن الطلب في الأسواق قوي للغاية، حسبما ذكرت“رويترز”.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107902772
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