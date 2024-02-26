روسيا تؤكد قدرة دول البريكس على التأثير الجاد في أجندة الطاقة العالمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال نائب وزير الطاقة الروسي الإثنين، إن دول البريكس يمكنها التأثير بشكل كبير على أجندة الطاقة العالمية، لذلك يتعين عليها العمل معًا لتعزيز رؤيتها للطاقة في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار الظروف والخصوصيات الوطنية.
وأضاف“سيرجي موتشالنيكوف” قائلًا:“تمثل دول البريكس حاليًا نحو 45% من سكان العالم، و37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية، وتتمتع بالريادة في مجالي موارد الطاقة التقليدية والمتجددة”.
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وأكد ضرورة اتباع مبادئ التنمية المتوازنة لضمان التحول العادل دون خلق تهديد لأمن الطاقة، مشيرًا إلى أن التوجه نحو الاقتصاد العالمي المستدام يجب أن يتم بمشاركة إلزامية مع مراعاة مصالح جميع البلدان، بحسب وكالة“تاس” الرسمية.
وشدد“موتشالنيكوف” على أنه في ظل هذه الظروف فقط يمكن تشكيل نظام عالمي ديمقراطي وعادل ومتعدد الأقطاب، بما في ذلك الاقتصادات النامية في جنوب وشرق العالم.
وتترأس روسيا البريكس منذ بداية هذا العام، وذكرت الحكومة أنها تسعى لتطوير أنظمة الطاقة الوطنية من خلال تعميق التعاون مع الأخذ في الاعتبار انضمام أعضاء جدد، وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات، وزيادة دور التحالف في الحوار العالمي.
المصدر:
MENAFN26022024000202011048ID1107902771
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