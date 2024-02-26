روسيا تؤكد قدرة دول البريكس على التأثير الجاد في أجندة الطاقة العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) قال نائب وزير الطاقة الروسي الإثنين، إن دول البريكس يمكنها التأثير بشكل كبير على أجندة الطاقة العالمية، لذلك يتعين عليها العمل معًا لتعزيز رؤيتها للطاقة في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار الظروف والخصوصيات الوطنية.

وأضاف“سيرجي موتشالنيكوف” قائلًا:“تمثل دول البريكس حاليًا نحو 45% من سكان العالم، و37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية، وتتمتع بالريادة في مجالي موارد الطاقة التقليدية والمتجددة”.

موضوعاتالنفط يتحول للارتفاع بأكثر من 1% عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 82 دولارًا أزمة نيجيريا الاقتصادية تضع إلغاء دعم الوقود تحت المجهر هل يمكن أن تنخفض أسعار الفائدة الأمريكية قريبًا؟

وأكد ضرورة اتباع مبادئ التنمية المتوازنة لضمان التحول العادل دون خلق تهديد لأمن الطاقة، مشيرًا إلى أن التوجه نحو الاقتصاد العالمي المستدام يجب أن يتم بمشاركة إلزامية مع مراعاة مصالح جميع البلدان، بحسب وكالة“تاس” الرسمية.

وشدد“موتشالنيكوف” على أنه في ظل هذه الظروف فقط يمكن تشكيل نظام عالمي ديمقراطي وعادل ومتعدد الأقطاب، بما في ذلك الاقتصادات النامية في جنوب وشرق العالم.

وتترأس روسيا البريكس منذ بداية هذا العام، وذكرت الحكومة أنها تسعى لتطوير أنظمة الطاقة الوطنية من خلال تعميق التعاون مع الأخذ في الاعتبار انضمام أعضاء جدد، وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات، وزيادة دور التحالف في الحوار العالمي.

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