«نيوتنكس» تسلط الضوء على تقديم تجربة حوسبة سحابية هجينة مثالية في مؤتمر "ليب 2024" بالرياض

(MENAFN
- KREAB) الرياض، المملكة العربية السعودية، 26 فبراير 2024 – أعلنت اليوم شركة «نيوتنكس» Nutanix (المدرجة في بورصة ناسداك: NTNX) الرائدة في مجال الحوسبة الهجينة المتعددة، عن استمرار مشاركتها للعام الثالث على التوالي في معرض ومؤتمر"ليب 2024" (LEAP 2024)، وهو المؤتمر التقني العالمي للمحترفين الأكثر ابتكارًا، والذي يقام في مدينة الرياض في الفترة من 4 حتى 7 مارس. ستطرح الشركة رؤيتها واستراتيجيتها المتمثلة في تقديم تجربة حوسبة سحابة هجينة مثالية لتشمل غالب القطاعات
الحكومية الخاصة في المملكة، من أجل تسريع رحلتهم التقنية نحو تحول رقمي سريع و مثالي. سيتم تعريف زوار "ليب" أيضًا بالهوية المتميزة والجديدة للشركة تحت عنوان "World of Purple" - والتي تم الكشف عنها خلال الفعالية الرئيسية للشركة NEXT و التي أقيمت في شيكاغو خلال شهر مايو من العام الماضي. فضلا عن اعتزام الشركة توقيع عدد من مذكرات التفاهم رفيعة المستوى مع تحالفات استراتيجية وشركاء ومقدمي خدمات الاتصالات خلال الحدث.
صرح "طلال السيف"، المدير العام الإقليمي، لمناطق السعودية والبحرين وقطر ومصر لدى شركة «نيوتنكس»، وقال : "على مدى أكثر من عقد من الزمن، كانت المملكة العربية السعودية رائدة في صناعة التحول الرقمي، اعتلت خلاله المرتبة الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً على مستوى التحول و النضج الرقمي. ونحن في «نيوتنكس» السعودية فخورون بهذا التقدير ونقوم بمواءمة استراتيجيتنا نحو المساعدة في تعزيز مكانة المملكة المتميزة. وكجزء من التزامنا المتزايد، يسر شركة «نيوتنكس» أن تعلن عن إطلاق مقرها الإقليمي في الرياض، عاصمة الابتكار الرقمي، حيث سندير أعمال «نيوتنكس» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف نستمر في السعي نحو تحقيق رضا العملاء الاستثنائي والمزيد من الخبرة والمحتوى المحلي لعملائنا".
فيما يلي بعض النقاط البارزة في مشاركة «نيوتنكس»ومناقشاتها في مؤتمر "ليب" لهذا العام:
• شراكة استراتيجية عالمية مع شركة "سيسكو" - سنبرز سمات الشراكة التي تم الإعلان عنها في أغسطس 2023 بين برامج «نيوتنكس» الأفضل في فئتها ومحفظة الحوسبة والشبكات المُدارة بواسطة SaaS من "سيسكو" لمساعدة العملاء الحاليين والمحتملين على تسريع عمليات النشر الهجينة متعددة السحابات من خلال تقديم الحل المتقارب الفائق الأكثر اكتمالًا في الصناعة .
• إدارة الحوسبة السحابة الهجينة المتعددة من خلال Nutanix Central – نشرع في تعزيز استفادة المؤسسات التي تعاني حاليًا من إدارة التطبيقات والبيانات عبر بيئات متعددة من Nutanix Central ونموذج التشغيل الحوسبي السحابي العالمي.
• Nutanix GPT-in-a-Box – يعد هو الحل الأمثل للعملاء الذين يتطلعون إلى إطلاق ابتكاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، مع الحفاظ على التحكم في بياناتهم. العرض عبارة عن منصة كاملة جاهزة للذكاء الاصطناعي ومحددة برمجيًا، إلى جانب خدمات لمساعدة المؤسسات على تحديد حجم وتكوين البنية التحتية للأجهزة والبرامج المناسبة لنشر مجموعة منسقة من نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، باستخدام الذكاء الاصطناعي الرائد مفتوح المصدر و الأطر"MLOps " على منصة الحوسبة السحابية من «نيوتنكس» .
• توحيد السحابة الخاصة والعامة مع Nutanix NC2 - تركز «نيوتنكس»على تقديم نموذج تشغيل حوسبي سحابي عالمي لتشغيل التطبيقات والبيانات في أي مكان وستفعل ذلك من خلال عرض حل NC2 مع مايكروسوفت وAWS . يعمل NC2 على تقليل التعقيد التشغيلي لعمليات نشر الحوسبة السحابة الهجينة وإدارتها بشكل كبير عند توسيع التطبيقات وأحمال العمل وتقسيمها وترحيلها.
وعلى الصعيد الاَخر، ستعرض «نيوتنكس» حلولها المشتركة مع الشريك الاستراتيجي "سيسكو" - في جناح الشركة وكذلك في جناح "سيسكو" خلال فعاليات "ليب". وصرح "أسامة الديب"، المدير الإقليمي للشركاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "سيسكو": " إن شراكتنا مع «نيوتنكس» توفر حلاً شاملاً ومتقاربًا للغاية يجمع بين التكنولوجيا والخبرة والدعم لمساعدة المؤسسات في المملكة العربية السعودية وخارجها على تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها ودفع الابتكار بدرجة عالية من الثقة والكفاءة".
كما تناقش شركة «نيوتنكس» مذكرة التفاهم التي وقعتها أواخر العام الماضي مع هيئة الحكومة الرقمية (DGA) في المملكة العربية السعودية، بهدف تطوير آليات متطورة للجهات الحكومية للاستفادة من الخدمات الحوسبة السحابية واستكشاف التقنيات الرقمية. وفرص الأعمال وتكثيف سبل التعاون لتسريع الابتكار والتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.
كجزء من مشاركة الشركة في "ليب"، سيشارك "أندرو برينديد"، كبير مسؤولي الإيرادات في «نيوتنكس»، في حلقة نقاش حول الابتكار الحوسبي السحابي والذكاء الاصطناعي والاستدامة. تلتزم شركة «نيوتنكس» بمستقبل مستدام وتدعم بشدة أمل المملكة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060 مبادرة (السعودية الخضراء). سيحصل زوار "ليب" على عرض توضيحي لمعيار الكربون والطاقة من «نيوتنكس» الذي يساعد المؤسسات على كشف النقاط البيئية العمياء. ينصب تركيز الشركة حول "الاستدامة" وكيفية مساعدة العملاء على تقليل البصمة المادية، والقضاء على الهدر والإفراط وتقليل استخدام الكربون.
إن تطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات في الصناعة هي أولوية قصوى لدى شركة «نيوتنكس». وستعمل الشركة على الترويج لمبادرتها الرائدة الخاصة بجامعة «نيوتنكس» تحت عنوان "رموز اختبارات مجانية"، لمساعدة المجتمع التقني على نشر وإدارة وتحسين وتوسيع نطاق منظومة الحلول الهجينة متعددة السحابات بشكل استثنائي. كما تضم «نيوتنكس» مجموعة مستخدمين مخصصة لأعضاء المجتمع التقني علي كافة المستويات المهارية و المتعددة من اجل لمشاركة في صياغة نتائج فعالة عبر تجاربها و السعي نحو تحقيق أقصى استفادة من تجربة مجتمع «نيوتنكس».
أخيرًا وليس آخرًا، على خلفية سعي الحكومة السعودية إلى دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة من أجل تعزيز الكفاءة، وتحسين تجارب المواطنين، وتبسيط العمليات ومع قيام المؤسسات الخاصة باستكشاف حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، فإن «نيوتنكس» حريصة على تزويد زوار "ليب" بتجربة غامرة تتعمق في عالم الذكاء الاصطناعي.
وقال "محمد وهبة"، مدير قطاع هندسة الأنظمة بمنطقة الخليج الأوسط ومصر لدى شركة «نيوتنكس»: "على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تضع معيارًا للدول الأخرى إقليميًا وعالميًا لوتيرتها السريعة في التحول الرقمي والابتكار في الاقتصاد الرقمي، إلا أنه لا يمكن الحفاظ على هذا الوضع القيادي إلا من خلال اعتماد وتسريع تقنيات الحوسبة السحابية المتعددة على مستوى المملكة. وهذا هو المكان الذي تلعب فيه «نيوتنكس» دورًا رئيسيًا من خلال تقنياتها وحلولها الفريدة والرائدة في السوق والتي تحول التعقيد السحابي إلى بساطة متعددة السحابات - مما يتيح انتقالًا أسرع نحو نشر الحوسبة السحابة وتحديثًا فائقا ومركزًا للتطبيقات والبيانات، تحكمه مستويات معتمدة من الأمن السيبراني إلى جانب تحقيق عنصر سهولة في الاستخدام لا مثيل له".
سيتواجد جناح شركة «نيوتنكس» في القاعة رقم (1) BIGTECH ، منصة رقم H1 B50، ,الذي يقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، ملهم، المملكة العربية السعودية. وسيكون لها أيضًا حضور في العديد من أجنحة شركائها في المعرض.
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