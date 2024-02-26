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الأمم المتحدة: انخفاض دخول المساعدات إلى غزة 50% خلال شهر فبراير

2/26/2024 8:00:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انخفض حجم المساعدات المقدمة للسكان الذين يعانون في قطاع غزة إلى النصف في شهر فبراير، مقارنة بالشهر السابق، وفقا لمعطيات الأمم المتحدة.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على منصة إكس، تويتر سابقا، يوم الاثنين: "كان من المفترض أن تزيد المساعدات لا أن تنقص لتلبية الاحتياجات الضخمة لمليوني فلسطيني في ظروف معيشية بائسة. ومن بين العقبات الافتقار إلى الإرادة السياسية، والإغلاق المنتظم للمعابر وانعدام الأمن بسبب العمليات العسكرية بجانب انهيار النظام المدني".

وأضافت الأمم المتحدة أنه في المتوسط، وصلت 98 شاحنة فقط محملة بإمدادات المساعدات إلى القطاع الساحلي المغلق كل يوم هذا الشهر.

وتسيطر إسرائيل، التي تشن حربا لا هوادة فيها ضد حركة حماس منذ 7 أكتوبر، على المعابر الحدودية إلى قطاع غزة مع مصر.

وقال لازاريني إن وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة ضروريان للسماح بتسليم المساعدات المنقذة للحياة والحركة التجارية للبضائع.

وانهارت الرعاية الصحية إلى حد كبير ويعيش الكثير من الأشخاص في الخيام أو في الشوارع.

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