خبير نفسي يكشف أسباب عدم التمكّن من مقابلة الكائنات الفضائية

كشف خبير نفسي عن الأسباب التي تحول دون التمكّن من مقابلة البشر للكائنات الفضائية، مؤكداً أن الكائنات الفضائية موجودة.

وأوضح مالكولم سكوفيلد، المحاضر في كلية علم النفس بجامعة ديربي، أن ثمة سببين رئيسين لعدم تمكننا من مقابلة الكائنات الفضائية أبداً، مشيراً إلى أن هذين السببين البسيطين هما المكان والزمان.

وقال سكوفيلد، في تصريحات نشرها موقع صحيفة «ديلي ستار» البريطانية: «إن عدم وجود الكائنات الفضائية يعني أننا أول شكل من أشكال الحياة الذكية موجود على الإطلاق»، معتبراً أن هذا من وجهة نظره غير محتمل.

وأضاف أن الاحتمال الآخر أن جميع الكائنات الفضائية ماتت، موضحاً أن هذه هي فكرة أن كل حضارة تدمر نفسها في النهاية، لكنَّ فرص تداخل حضارتين بعيدة أيضاً.

وأكد أن استبعاد هذين الاحتمالين هما المرشح الأكثر ترجيحاً، نظراً للعدد الهائل من الكواكب، مبيناً أن مسألة المسافة تفترض مسبقاً السفر التقليدي من الكواكب الأخرى، ولكن إذا كان الأمر يتعلق بسفر الأبعاد، فقد يكون الأمر مختلفاً.

وتابع سكوفيلد: «يبدو أن الاحتمالات ضدنا أن نواجه حياة ذكية من كوكب آخر في حياتنا»، مؤكداً أنه على الرغم من تلك الحقيقة فإن حاجة البشر إلى مواصلة البحث لا تزال قائمة.

كانت وثائق صادرة عن مسؤولين أميركيين قد أشارت، في أواخر العام الماضي، إلى أن هناك معلومات أكثر بكثير مما يقال لنا بشأن وجود الكائنات الفضائية، ولكن لم يتم تأكيد أي شيء رسمياً.