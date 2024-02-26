رحيل الفنان اللبناني فادي إبراهيم عن 67 عاماً

غيّب الموت، أمس، الممثل اللبناني فادي إبراهيم عن 67 عاماً، بعد صراع مع المرض، تاركاً وراءه مسيرة فنية استمرت أكثر من أربعة عقود طبعت أدواره خلالها ذاكرة المشاهدين في لبنان، والعالم العربي.

وأفاد نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان نعمة بدوي بأن ((إبراهيم توفي عند الثانية والنصف من فجر (الاثنين) في يوم عيد ميلاده، بعد تعرضه لنزف في الدماغ أدخله في غيبوبة حتى أسلم روحه محاطاً بزوجته وشقيقاته في مستشفى ((قلب يسوع)) في بعبدا شرق بيروت)).

كما أكد عدد من زملائه الفنانين على شبكات التواصل الاجتماعي نبأ وفاته، بعدما كانت وسائل إعلام في اليومين المنصرمين أوردت أنباء عن تدهور حالته الصحية وإدخاله العناية المركزة نتيجة معاناته من مضاعفات داء السكري.

وشغلت صحة إبراهيم في الأسابيع الأخيرة الأوساط الفنية، وشبكات التواصل الاجتماعي، بعد بتر ساقه نتيجة لمضاعفات إصابته بداء السكري، ونشأت موجة تعاطف شعبية وفنية واسعة معه، تجلّت في إقبال كبير على المساهمة في حملة لجمع التبرعات، أطلقتها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان لإكمال علاجه المكلف.

ووصف بدوي الممثل الراحل بأنه ((محبوب جداً ونجم متعدد المواهب، يعرف أن يتلوّن ويلوّن أدواره وأثبت حضوره لبنانياً وعربياً))، معتبراً أن إبراهيم ((سيبقى خالداً في أعماله وفي قلوبنا، وفي وجدان الجمهور)).

كذلك استعادت الكاتبة والممثلة كلوديا مارشيليان محطات مشوارها ((الطويل)) مع إبراهيم، إذ تشاركا في تمثيل مسلسلات كثيرة خصوصاً في التسعينيات، قبل أن يطل على الشاشة بأدوار في مسلسلات من كتابتها، بينها ((جذور))، و((ثورة الفلاحين)).

ولاحظت مارشيليان أن إبراهيم ((أعاد إلى الشاشة اللبنانية نجومية الممثل الشاب، التي تميز بها قبله عبد المجيد مجذوب))، بطل عدد من المسلسلات التي طبعت سبعينيات القرن العشرين، ومنها ((ألو حياتي)). ورأت أنه ((كان يتمتع بكل صفات النجومية)).