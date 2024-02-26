«كرسي الاثنين».. تجارب وخبرات إماراتية وخليجية ملهمة ومتفردة

أعلنت ((دبي للإعلام)) عن إطلاق برنامج ((كرسي الاثنين))، الذي يقدمه عبدالله النعيمي، ويستضيف عبر حلقاته مجموعة من الشخصيات الإماراتية والخليجية والعربية التي تمتاز بتفرد تجاربها وخبراتها الملهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والطبية والفنية وغيرها، كما يستعرض أفكارهم ورؤاهم المتنوعة حول العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم شريحة واسعة من المجتمع.

ويأتي إطلاق برنامج البودكاست الجديد على شاشة تلفزيون دبي ومنصة ((أوان)) الرقمية، ومقتطفات منه على حسابات المؤسسة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار المبادرات المبتكرة التي تركز عليها ((دبي للإعلام)) لمواكبة المتغيرات التي يشهدها القطاع، وتعزيز الاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية الشابة وتأكيد حضورها الإعلامي المؤثر.

إضافة نوعية

ولفت أحمد عبدالله، مدير أول برامج تلفزيون دبي في ((دبي للإعلام))، إلى أن إطلاق برنامج ((كرسي الاثنين)) يأتي في إطار عملية تطوير المحتوى الإعلامي الذي تشهده ((دبي للإعلام)) عبر قنواتها ومنصاتها المختلفة، معتبراً أن البرنامج يمثل إضافة نوعية إلى الدورة البرامجية الخاصة بـ((تلفزيون دبي)). وقال: ((يعكس انضمام ((كرسي الاثنين)) حالة التطور التي تعيشها ((دبي للإعلام)) التي تسعى إلى تقديم المحتوى المتميز الذي يمثل أحد محاور استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهم الموضوعات التي يعنى بها المجتمع الإماراتي، وتسليط الضوء على التنوع الثقافي والاجتماعي الذي تمتاز به دبي والمساهمة في تعزيز مكانة الإمارة ودورها الحيوي في المشهد الإعلامي العالمي)).

حوارات عميقة

ومن جانبه، أشار عبدالله النعيمي إلى أهمية تحويل برنامج ((كرسي الاثنين)) من بودكاست مسموع إلى مرئي، وقال: ((يمتاز (كرسي الاثنين) بفكرته وعفويته وبساطة لغته وحواراته العميقة التي تمنح المشاهد الفرصة لأن يعيش تجارب وقصص الضيوف ليبدو كأنه جزء منها، حيث يشكل ذلك أحد أسرار نجاح البودكاست بنسخته المسموعة التي قدمت على مدار موسمين.

ويتفرد بنوعية المواضيع التي يطرحها خلال حلقاته التي نحاور فيها مجموعة من الشخصيات المتخصصة التي يتم اختيارها بناءً على اتساع خبراتها ومعارفها وتجاربها، ونوعية المجالات التي تعمل فيها، بحيث نعكس من خلال البرنامج تنوع وتفرد النسيج الثقافي والمعرفي في المجتمع الإماراتي)).

وأضاف: ((نسعى من خلال البودكاست المرئي إلى توثيق العديد من الحكايات والتجارب الملهمة وتصديرها من الإمارات إلى العالم، وبلا شك أن نقل ((دبي للإعلام)) البرنامج من مرحلة المسموع إلى المرئي سيسهم في توسيع نطاق البرنامج وتعزيز مكانته لدى المشاهد، ما يتيح إمكانية تعريف المجتمعات الأخرى بنوعية وثراء المحتوى الإعلامي الإماراتي)).

وفي أولى حلقاته التي تحمل عنوان ((هل حان وقت العودة إلى الأسهم؟))، يستضيف البرنامج المهندس الإماراتي أحمد المرزوقي، الذي يعد من صناع المحتوى الاقتصادي المميزين، حيث يستعرض طبيعة المحتوى والمشاريع التي يعمل عليها المرزوقي، ونوعية الدورات التدريبية والاستشارية التي يقدمها في مجالات الاقتصاد، كما يقدم نظرة على سوق الأسهم المحلي، ويستشرف مستقبل الوظيفة وريادة الأعمال.

أهمية الفن

ويطل كل من المنتج الفني جاسم بوحجي والفنان عبدالله بوحجي على الجمهور من خلال حلقة ((هل صوت الفن عال في الخليج؟))، ويتناولان فيها أهمية الفن وتأثيره وقوته، وتجربة العيش في دبي، ولماذا قررا البقاء فيها بعد انتهاء فترة دارستهما، فيما يتطرق الدكتور محمد العامري، المتخصص في علم الجينات خلال حلقة ((لماذا يجب علينا فهم علم الجينات؟))، إلى أهمية هذا العلم واهتمام الدولة به من خلال ((مشروع جينوم الإمارات)).

ويشارك في حلقات البرنامج الذي يعرض مساء كل اثنين في تمام الساعة 6:00 مساءً، الكويتي ضاري المعود، المتخصص في التفكير التصميمي، ويستعرض من خلال تجربته أهمية هذا التخصص وأدواته واستخداماته، أما علياء الشملان، صاحبة مبادرة ((فرجان دبي)) المجتمعية، فتضيء على المبادرة التي نالت اهتمام المسؤولين والناس على حد سواء، وتبين علياء كيف تأسست المبادرة ولماذا، وكيف تديرها مع فريق العمل، وتستشرف خلال البرنامج مستقبل المبادرة، وتتطرق في الحلقة إلى طبيعة النسيج المجتمعي في دبي، ودور المبادرة في تعزيز التواصل بين الأهالي واهتماماتهم ومشاركاتهم المجتمعية المختلفة.

أما أخصائي العلاج الطبيعي البحريني أحمد خنجي المقيم في دبي منذ سنوات، فيتناول في حلقة ((صداقة الطبيب والمريض، نعم أم لا؟)) تجربته في تخصص العلاج الطبيعي، وأهمية هذا التخصص والفرق بينه وبين العلاجات الأخرى المشابهة، ويتطرق إلى فكرة الصداقة بين الطبيب والمريض، ويسعى لاستشراف مستقبل الطب في ظل القفزات النوعية السريعة التي يعيشها العالم حالياً.