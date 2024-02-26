مسرح الطفل .. النص الثري والإخراج المتقن عاملا التميز الأبرز

يعدّ مسرح الطفل إحدى الوسائل المهمة في تربية الطفل وتعزيز مهاراته، حيث يتضمن معاني وقيماً وأنماطاً جمالية، تعمل على بلورة شخصيات الصغار وغرس القيم المجتمعية في أذهانهم.

كما يلعب مسرح الطفل دوراً مهماً في نشر الثقافة وتشكيل الوعي المجتمعي.

((البيان)) التقت مجموعة من كتاب ومخرجي مسرح الطفل للحديث عن مقومات مسرح الطفل، وعوامل تطوره وازدهاره، حيث قال الفنان والمخرج المسرحي عبدالله صالح: من مقومات مسرح الطفل وجود النص الجيد الذي يحمل الفكرة الجديدة ويحتوي على مضامين هادفة ومواقف مشوقة وحبكة متصاعدة، إضافة إلى وجود فرقة مسرحية منتجة تدعم عمل الطفل مادياً ومعنوياً، وإدارة جيدة لمخرج مكتشف ومطور للنص وذي رؤية فنية مستحدثة، مع ممثلين قادرين ومتمكنين من أدواتهم، كذلك وجود فريق فني مكون من مهندس ديكور ومصمم للإضاءة والصوت والموسيقى والأغاني والرقصات يتقنون أدوارهم بشكل احترافي، وقد تؤدي عدم توفر الخبرة في بعض العروض إلى انعدام ثقة الجمهور في حضور العمل المسرحي.

وأكد المخرج مبارك ماشي على ضرورة تعدد الفعاليات والمهرجانات والورش لاستقطاب المواهب الشابة وأصحاب الخبرات ومن لهم خبرة كبيرة في مسرح الطفل وأيضاً استقطاب أعمال عالمية جاهزة ما يؤدي إلى تطوير الأفكار لدى الفنانين والعاملين على مسرح الطفل.

وقال الكاتب المسرحي أحمد الماجد: لابد من خلق صلة قوية بين العرض والجمهور، وذلك من خلال عروض تتلاءم مع فكر طفل اليوم، قادرة على تحفيز خياله، سواء كان ذلك على مستوى الشكل أو المضمون.

وتابع: مسرح الطفل الناجح هو القادر على الذهاب إلى القضايا التي تخص الأطفال، من خلال معالجات إخراجية تجذب الطفل إليه وتحببه بالعرض، وتجعل من تجربة المشاهدة لديه، زاخرة بالمتعة والفائدة، لتكون تجربة لا تنسى عنده، وتبقى راسخة في ذاكرته.

وأضاف: الخبرة أساس نجاح كل عمل فني، ومسرح الطفل على وجه الخصوص يحتاج إلى كاتب متمرس في مسرح الطفل، ومخرج يعرف ما يجذب الصغار، وممثلين قادرين على تأدية هذه النوعية من العروض بمهارة فائقة.

وأكد أن نقص الخبرة، تعني عدم وصول خطاب العرض إلى المتلقي الصغير، وأحياناً قد يصل الخطاب مشوشاً أو مشوهاً، مما سيترك أثراً سلبياً على الأطفال، وربما يجعلهم يقاطعون عروض مسرح الطفل، حينما لا يجدون ما يبحثون عنه من متعة وتسلية.