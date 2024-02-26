«بوب مارلي» يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

حافظ فيلم ((بوب مارلي: وان لاف)) (Bob Marley: One Love)، الذي يتناول سيرة مغني الريغي الشهير، على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، محققاً إيرادات

بـ 13,5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً للتقديرات التي أعلنتها أول من أمس، شركة ((إكزبيتر ريليشنز)) المتخصصة.

ويتولّى الممثل البريطاني كينغسلي بن أدير، الذي سبق أن أدى دور مالكولم إكس في فيلم ((وان نايت إن ميامي)) One Night in Miami، تجسيد شخصية المغني الجامايكي بوب مارلي، الذي حقق نجاحاً باهراً قبل وفاته في 1981، عن عمر يناهز 36 عاماً. وحلّ ثانياً في الترتيب الفيلم التحريكي الذي يستند إلى شرائط ((مانغا)) المصوّرة ((ديمن سلاير)).

وبلغت إيرادات فيلم ((ديمن سلاير: كيميتسو نو يايبا)) 11,6 مليون دولار، ما يؤكد النجاح الشعبي لهذه الظاهرة من اليابان.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم ((أوردينري آنجيلز))Ordinary Angels، الذي حقق 6,5 ملايين دولار. ويتناول العمل القصة الحقيقية لمصففة شعر من كنتاكي، توحد سكان بلدتها الصغيرة لمساعدة أرمل يعتني وحده بابنته المريضة.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم ((مدام ويب)) Madame Web، محققاً إيرادات بستة ملايين دولار.

وحلّ خامساً فيلم الرسوم المتحركة ((مايغريشن))، مع إيرادات بلغت 3 ملايين دولار.