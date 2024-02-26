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لطيفة بنت محمد: «اتحاد الفنانين» عمل يعكس هويتنا وثقافتنا وأصالتنا

2/26/2024 7:19:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن ((اتحاد الفنانين)) أول عمل تركيبي ضخم ضمن استراتيجية ((الفن في الأماكن العامة))، وإنجاز فني جديد بأيادٍ وطنية، يحاكي بتركيباته الفريدة هويتنا وثقافتنا وأصالتنا.

ولفتت سموها إلى أن العمل اجتمع على ابتكاره خمسة مبدعين إماراتيين من مختلف إمارات الدولة آمنوا بروح الاتحاد وعبّروا عنه بأجمل صورة.

وأشارت سموها إلى أن هذا العمل الوطني يعبّر عن المفهوم العميق للوحدة بين إمارات الدولة ومسيرة آبائنا المؤسسين، ويستكشف في تفاصيله العلاقة بين التوازن والمتانة.

إنجاز

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة ((إكس)): ((((اتحاد الفنانين)) أول عمل تركيبي ضخم ضمن استراتيجية ((الفن في الأماكن العامة))، وإنجاز فني جديد بأيادٍ وطنية، يحاكي بتركيباته الفريدة هويتنا وثقافتنا وأصالتنا.. اجتمع على ابتكاره خمسة مبدعين إماراتيين من مختلف إمارات الدولة آمنوا بروح الاتحاد وعبّروا عنه بأجمل صورة)).

عمق

وأضافت سموها: ((يعبّر هذا العمل الوطني عن المفهوم العميق للوحدة بين إمارات الدولة ومسيرة آبائنا المؤسسين، ويستكشف في تفاصيله العلاقة بين التوازن والمتانة. حيث استلهم الفنانون فكرة العمل من عملية بناء ((العريش)) الذي يعكس الجهد الجماعي والتعاون والتضامن والتماسك والمساواة، ويتطلب في الوقت نفسه الالتزام والتوازن الذي يجسده تناغم سعف النخيل، والحبال التي تعبر عن الترابط بين إمارات الدولة والنسيج المجتمعي)).

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