«برج راشد».. سيرة ملونة تحكي أهمية أيقونة معمارية رسمت أول ملامح تميز دبي

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي دعوة مفتوحة للمشاركة في معرض ((برج راشد)) بهدف تسليط الضوء على أهمية مبنى برج راشد ومكانته الاقتصادية في دبي، ويأتي المعرض احتفاءً بمرور 45 عاماً على إنشاء برج راشد الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ الإمارة، ويبرز رؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز رئيس للأعمال والتواصل والتجارة في المنطقة.

ودعت ((دبي للثقافة)) الفنانين والممارسين والمصممين والمهندسين المعماريين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وكل من تأثرت أعمالهم بتصميم برج راشد إلى تقديم مشاركاتهم المستلهمة من البرج الذي يؤرخ لنهضة دبي العمرانية وتطور مسيرتها التنموية الطويلة، حيث لا يزال البرج مستمراً حتى اليوم في أداء وظيفته مركزاً حيوياً للأعمال التجارية والاقتصادية، ما جعله شاهداً على قدرة دبي على التكيف مع التغيرات العصرية.

وتسعى ((دبي للثقافة)) من المعرض الفني إلى تسليط الضوء على أهمية المبنى وتراثه وقدرته على إلهام أصحاب المواهب الإبداعية، وبدأت الهيئة باستقبال طلبات المشاركة وأن يكون 5 أبريل المقبل آخر موعد للتقديم، وستتولى لجنة متخصصة تضم مجموعة من الخبراء والفنانين والممارسين مهمة تقييم الأعمال الفنية، وتحديد المؤهلة منها للمشاركة في المعرض الذي سيقام بدعم من ((منصة سكة)).

وتتيح ((دبي للثقافة)) عبر الدعوة المفتوحة للفنانين والممارسين في مجالات الفنون البصرية والرقمية والأدبية والتصميم، سواء كانوا يعملون بشكل فردي أو ضمن جماعات، فرصة التعبير عن رؤاهم الفنية المتنوعة وتصوراتهم لبرج راشد وذلك بعمل واحد أو أكثر، ويشترط في المتقدمين تقديم أفكار متميزة ومبتكرة تعبر عن مكانة البرج وأهميته وإرثه التاريخي.