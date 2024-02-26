دبي تؤهل 360 دراجاً من تحدي سبينس إلى بطولة العالم في الدنمارك

تأهل 360 دراجاً من 11 فئة عمرية مختلفة من الفائزين من الرجال والسيدات في سباق ((تحدي سبينس دبي 92)) للدراجات الهوائية، الذي يندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وضمن فعاليات جران فوندو العالمية للدراجات الهوائية، وأقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية التي تقام في شهر أغسطس المقبل في مدينة ألبورغ بالدنمارك.

ويعد سباق ((تحدي سبينس دبي 92)) هو أهم سباق مؤهل لبطولة العالم، حيث يحرص مئات الدراجين من خارج الدولة على المشاركة في دبي لتميز السباق بالسرعة وقوة المنافسة، ووصل إجمالي عدد المشاركين في السباق إلى 6592 دراجاً من جميع الفئات والجولات التأهيلية للسباق الرئيسي أي بزيادة 106 % عن مشاركات العام الماضي، وهو عدد قياسي جديد حققه السباق.

وتنافس المشاركون في السباق ضمن 11 فئة عمرية للرجال والسيدات هي، فئة 19 - 34 وتأهل منها إلى بطولة العالم 61 دراجاً ودراجة، وفئة 35-39 وتأهل منها 58 مشاركاً، وفئة 40 - 44 وتأهل منها 74 مشاركاً، وفئة 45 - 49 وتأهل منها 61 مشاركاً، وفئة 50 - 54 وتأهل منها 45 مشاركاً، وفئة 55 - 59 وتأهل منها 30 مشاركاً، وفئة 60 - 64 وتأهل منها 17 مشاركاً، وفئة 65 - 69 وتأهل منها 6 مشاركين، وفئة 70 - 74 وتأهل منها 5 مشاركين، وفئات من 75 إلى 89 تأهل منها 3 مشاركين في كل فئة.

ونجح سباق ((تحدي سبينس دبي 92)) في تحقيق أهدافه ومحافظته على مكانته منذ النسخة الأولى كأحد أهم سباقات جران فوندو العالمية التي تقام في 22 مدينة حول العالم من أبرزها دبي، كما أنه يشهد تطوراً كبيراً في أعداد المشاركين كل عام، وتميز السباق هذا العام بانطلاقته وختامه في مدينة إكسبو دبي التي اكتسبت مكانة عالمية مرموقة من خلال استضافة معرض إكسبو دبي 2020 الأكبر على مستوى العالم.

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