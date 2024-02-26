مشاركة قياسية في النسخة الـ 17 لـ «بطولة السلق»

شهدت ((بطولة السلق)) 6 أشواط حماسية، وعرفت النسخة 17 من البطولة التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مشاركة قياسية وتنافساً مثيراً على الألقاب.

وانطلقت المنافسات في الأشواط الـ 6 المخصصة للمحترفين والهواة، بحثاً عن حصد الألقاب، وفرض ناصر عبيد بن دلموك الكتبي، سيطرته على أشواط المحترفين، فحصد المركز الأول في شوط السلق الذكور لمسافة 1000 متر، بواسطة ((جيتلين)) بزمن 59.08 ثانية، وفي شوط السلق الإناث لمسافة 2500 متر، بواسطة ((لافا)) بزمن 2.36 دقيقة، وفي شوط السلق الذكور لمسافة 2500 متر، بواسطة ((ياقوت)) بزمن 2.39 دقيقة، أما شوط السلق إناث لمسافة 1000 متر فحصل عليه حسن بن قطامي بواسطة ((النوف)) بزمن 59.72 ثانية. أما في شوطي الهواة، فتفوق جمعة الجنيبي بالسلق ((راية)) بزمن 2.37 دقيقة، في شوط السلق الإناث لمسافة 2500 متر.

وكسب عامر المنصوري شوط السلق الذكور لمسافة 2500 متر، بواسطة ((كاسبر)) بزمن 2.39 دقيقة. وتوّج الفائزين راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجمعة المهيري، رئيس اللجنة الفنية للبطولة.

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