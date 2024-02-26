غوران يتذوق طعم الفوز بعد 140 يوماً

تذوق غوران توفيغدزيتش مدرب الوحدة، طعم الفوز في دوري أدنوك للمحترفين بعد 140 يوماً على آخر انتصار حققه، وكان في شهر أكتوبر الماضي مع فريقه السابق النصر في الجولة الخامسة على حساب فريق العين في استاد آل مكتوم.

وبالفوز على البطائح رفع الوحدة رصيده إلى 24 نقطة محافظاً على مركزه الخامس، بينما فشل غوران توميتش مدرب البطائح الجديد، في تحقيق انتصار في ثاني مباراة رسمية له، ما أدى إلى تراجع فريقه إلى المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

سعادة

وأعرب غوران عن سعادته بالفوز وبما قدمه فريقه من روح قتالية عالية قادت إلى السيطرة على مجريات المباراة، خصوصاً في الشوط الثاني رغم الصعوبة في إيقاف مرتدات البطائح.

وأشار مدرب الوحدة إلى أنه رغم استلام زمام الأمور في معظم فترات المباراة إلا أن فريقه عانى من إنهاء الهجمات أمام مرمى البطائح، وقال: طالبت اللاعبين بين الشوطين باللعب بوتيرة أسرع وتم التحول بصورة سريعة من الدفاع إلى الهجوم في الشوط الثاني. وأوضح أنه رغم توليه ومدرب البطائح قيادة النصر في فترة سابقة إلا أن علاقتهما جيدة وهما أصدقاء لكن في الملعب يتم التعامل مع المباراة بصورة احترافية.

وأكد غوران توميتش مدرب البطائح، أن أول مباراتين له جمعت فريقه بفريقين قويين؛ الشارقة ثم الوحدة، وأنه يتطلع في المباراة المقبلة أمام اتحاد كلباء إلى العودة لسكة الانتصارات، وقال: تميز البطائح في الشوط الأول بالتنظيم الدفاعي ونجح في زيارة شباك المنافس من هجمة مرتدة، لافتاً إلى أن الفرصة كانت أمامهم للتقدم بهدفين قبل أن يستغل ((العنابي)) الفرصة ويسجل هدفيه.

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