Tuesday, 27 February 2024 06:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غوران يتذوق طعم الفوز بعد 140 يوماً

2/26/2024 7:19:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تذوق غوران توفيغدزيتش مدرب الوحدة، طعم الفوز في دوري أدنوك للمحترفين بعد 140 يوماً على آخر انتصار حققه، وكان في شهر أكتوبر الماضي مع فريقه السابق النصر في الجولة الخامسة على حساب فريق العين في استاد آل مكتوم.

وبالفوز على البطائح رفع الوحدة رصيده إلى 24 نقطة محافظاً على مركزه الخامس، بينما فشل غوران توميتش مدرب البطائح الجديد، في تحقيق انتصار في ثاني مباراة رسمية له، ما أدى إلى تراجع فريقه إلى المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

سعادة

وأعرب غوران عن سعادته بالفوز وبما قدمه فريقه من روح قتالية عالية قادت إلى السيطرة على مجريات المباراة، خصوصاً في الشوط الثاني رغم الصعوبة في إيقاف مرتدات البطائح.

وأشار مدرب الوحدة إلى أنه رغم استلام زمام الأمور في معظم فترات المباراة إلا أن فريقه عانى من إنهاء الهجمات أمام مرمى البطائح، وقال: طالبت اللاعبين بين الشوطين باللعب بوتيرة أسرع وتم التحول بصورة سريعة من الدفاع إلى الهجوم في الشوط الثاني. وأوضح أنه رغم توليه ومدرب البطائح قيادة النصر في فترة سابقة إلا أن علاقتهما جيدة وهما أصدقاء لكن في الملعب يتم التعامل مع المباراة بصورة احترافية.

وأكد غوران توميتش مدرب البطائح، أن أول مباراتين له جمعت فريقه بفريقين قويين؛ الشارقة ثم الوحدة، وأنه يتطلع في المباراة المقبلة أمام اتحاد كلباء إلى العودة لسكة الانتصارات، وقال: تميز البطائح في الشوط الأول بالتنظيم الدفاعي ونجح في زيارة شباك المنافس من هجمة مرتدة، لافتاً إلى أن الفرصة كانت أمامهم للتقدم بهدفين قبل أن يستغل ((العنابي)) الفرصة ويسجل هدفيه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN26022024000110011019ID1107902573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث