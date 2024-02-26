سباق الخيول العربية الأصيلة الخامس ينطلق اليوم في الظفرة

ينطلق، اليوم، سباق الخيول العربية الأصيلة الخامس في منطقة الظفرة بتنظيم نادي ليوا الرياضي في ميدان مدينة زايد، ضمن سلسلة السباقات التي ينظمها النادي خلال الفترة الحالية وتستمر حتى شهر أبريل المقبل.

ويأتي تنظيم سباقات الخيول العربية الأصيلة ليكون أحد الأنشطة المهمة في محطات النادي الرياضية والاهتمام بهذا الجانب، ومن المنتظر أن ينظم النادي سباقين في شهر مارس وسباق أيضاً في أبريل المقبل، والذي سيكون السباق الأخير في هذا الموسم ضمن أجندة النادي.

وشهدت السباقات الماضية مشاركة كبيرة وإقبالاً من ملاك الخيول العربية الأصيلة في منطقة الظفرة والمناطق المجاورة، وهي من الرياضات المحبوبة لأبناء المنطقة.

وعبر عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي عن شكره لكل المشاركين، مؤكداً أن إقامة السباقات الخاصة بالخيول في منطقة الظفرة هي جزء من التزام النادي بتقديم الفرصة لمحبي الخيول للمشاركة في أجواء مميزة للتحدي والاستمتاع بهذه الرياضة، وقال: شهدت السباقات الماضية إقبالاً ونجاحاً كبيراً من ملاك الخيول العربية ولمسنا تفاعلاً كبيراً، وشدد عبدالله القبيسي على أهمية التزام كل المشاركين بالقوانين واللوائح التي وضعها النادي لنجاح المسابقة.

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