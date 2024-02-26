مربط دبي «هاتريك ذهبي» في «أبوظبي لجمال الخيل»

خطف مربط دبي للخيول العربية الأضواء في بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية 2024، التي اختتمت أول من أمس، في ميدان اتحاد أرينا بجزيرة ياس، بمشاركة متميزة من المرابط الوطنية البارزة، ومرابط دولية مرموقة، نافست بـ 340 خيلاً، منها 100 من خارج الدولة، ما جعل منها نسخة تجريبية لأقوى البطولات الدولية المقبلة، التي تختتم محطاتها بطولة العالم في باريس.

ونجح المربط في تحقيق ثلاثة ألقاب ذهبية ((هاتريك))، إلى جانب ميدالية فضية، وحققت المهرة الواعدة بقوة دي نفايس، أول الألقاب الذهبية، وأضافت المهرة دي نجلاء، اللقب الذهبي الثاني، وأكمل الهاتريك الذهبي المهور بعمر السنة، دي بركان، بينما حصل المهر دي شخر، مركز الوصافة واللقب الفضي.

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن بالغ سعادته بالإنجاز الكبير لخيول المربط في البطولة، معتبراً أنها إحدى أقوى وأنجح البطولات الدولية الكبرى.

نجاح كبير

وقال التوحيدي: ((نجاح البطولة وتميزها كبطولة عالمية، نجم عن شدة المنافسة بين أقوى المرابط الوطنية والخليجية والدولية، وعززه نظام تحكيم المنافسات النهائية، بالاعتماد على القرعة في اختيار المحكمين للبطولات، وقد نالت خيولنا ما تستحق من رصيد في التقييم، أهّلها لتتبوأ مكانتها الذهبية بين أجمل الخيول العربية الأصيلة، وهي تمثل الجيل الجديد من الخيول البطلة، التي تتجه نحو القمم العالمية الجديدة باقتدار، وتعد بآفاق أجود في الإنتاج العالمي المتطور)).

من جانبه، أكد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، أن البطولة كانت في مستوى تطلعات إدارة المربط، بعد اختيار دقيق للخيل البطلة المشاركة، باعتبارها من بين أجود الإنتاج من الجيل الجديد. وقال المرزوقي: ((النسخة الأحدث من البطولة، حققت أعلى مستويات التميز في كافة التفاصيل، سواء التنظيمية أو التحكيمية، أو من حيث الإقبال الدولي على المشاركة.

ثم لأول مرة يبلغ مستوى حضور الجمهور إلى الصورة التي تميز ملاعب الرياضات الأخرى، وتميز بطولة دبي للجواد العربي، وهو ما عبر عنه مشهد المدرجات، والتفاعل مع جمال عروض المنافسات والعروض الفنية. وقد ساهمت خيولنا البطلة والواعدة في المحطات العالمية بفعالية في إنجاح البطولة وتميزها)).

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