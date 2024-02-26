بطولة دبي لصيد الأسماك تنطلق غداً

تنطلق، غداً، منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك 2024 لفئتي سمك الكنعد (كينيغ فيش) وسمك السكل (كوبيا)، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024-2023، وبالتزامن مع الدورة رقم 30 من معرض دبي العالمي للقوارب.

ويعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية شريكاً داعماً في الحدث، حيث يشارك في الدورة المرتقبة عبر جناح خاص في الساحة الخارجية في المنصة رقم -02 أو دي- يقدم من خلاله عدداً من إيقونات الصناعة البحرية المتميزة لإدارة فيكتوري، وكذلك لمحات عن دور النادي وعدد من الكؤوس والجوائز الرياضية العريقة والنادرة في مجال الرياضات البحرية، فضلاً عن منصة عرض وفعاليتين.

وأكملت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراتها الفنية واللوجستية لانطلاقة منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك (كنعد وسكل) بداية من يوم غد وحتى يوم الأحد المقبل موعد ختام البطولة وإسدال الستار على فعاليات الدورة رقم 30 من معرض دبي العالمي للقوارب 2024.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الحدث للموسم الخامس على التوالي تماشياً مع توجهات الخطة الاستراتيجية للنادي وجهود مجلس إدارة النادي المتواصلة لتوفير فرص التنافس لمختلف شرائح المجتمع وزيادة المهتمين بالرياضات البحرية من خلال استقطاب مختلف الفئات، ما يعزز من دور النادي تجاه المجتمع.

تسجيل

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن التجهيزات تسير على قدم وساق ويستمر التسجيل للمشاركة في الحدث عبر البوابة الإلكترونية للنادي اليوم، وكذلك استكمال الإجراءات واستلام ملصقات المشاركة للمتسابقين في مقر النادي في واجهة دبي هاربور (الميناء السياحي سابقاً) حتى يوم غد.

وأضاف محمد سيف المري أن مراحل التنافس سوف تبدأ يوم غد بعد إعلان (كلمة السر) الخاصة بالمشاركين ومن ثم بدء التنافس الذي يستمر لمدة أربعة أيام متتالية حتى موعد الختام المحدد يوم الأحد المقبل، حيث ستقام مراسم التتويج في ساحة العرض بمقر معرض دبي العالمي للقوارب عند الرابعة عصراً، وسيتم استلام المشاركات يومياً في موقع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية (الميناء السياحي)

وقال مدير إدارة الشؤون الرياضية إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رصد مبلغ 165 ألف درهم كمجموع جوائز للمشاركين في هذه الجولة، حيث سيخصص مبلغ 135 ألف درهم للفائزين من المركز الأول وحتى العاشر، بينما تم تخصيص مبلغ 30 ألفاً لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى للمشاركين في منافسات فئة السكل وسيحصل صاحب المركز الأول في منافسات فئة الكنعد على مبلغ قدره 25 ألف درهم ويحصل الثاني على 20 ألفاً والثالث على 18 ألفاً، فيما سيحصل صاحب المركز الأول في منافسات فئة السكل على مبلغ قدره 15 ألف درهم والثاني على 10 آلاف والثالث على 5 ألف درهم.

وأكد محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية، أن اللجنة المنظمة وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية من بينها اليازي مارين وسياف مارين وشركة مياس فيش الإيطالية المختصة بصناعة صنارات الصيد يدوياً ستقوم برصد عدد من الجوائز العينية التي ستقدم لأصحاب المراكز الأولى في المنافسات المختلفة.

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