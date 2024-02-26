أداء جيد لحكام المباريات وتدخلات إيجابية لـ«VAR»

قدم قضاة الملاعب أداءً جيداً في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، وكانت هناك تدخلات إيجابية قليلة من تقنية الفيديو ((VAR))، فيما لم تشهد مباراتا حتا مع خورفكان، وأدارها حمد يوسف، والبطائح مع الوحدة، وأدارها محمد الهرمودي، أي حالات جدلية، ولم تشهد أي بطاقات صفراء أو حمراء.

واتخذ الحكم بدر بوجمهور، قراراً صحيحاً في مباراة الإمارات والوصل،بعدم احتساب ركلة جزاء للإمارات لأن المهاجم هو من تدخل مع المدافع، فيما يوجد جدل تحكيمي حول عدد من البطاقات الصفراء المحتسبة أو غير المحتسبة في المباراة.

واحتسب يحيى الملا ركلة جزاء صحيحة للجزيرة في مباراته مع النصر، لوجود لمسة يد من لاعب النصر، كما أن قرار عدم إعادة ركلة الجزاء التي سددها علي مبخوت، وتصدى لها حارس النصر أحمد شامبيه، كان صحيحاً .

واعتمد أحمد سالم خلفان صحة هدف الشارقة في مرمى كلباء بقرار صحيح وجيد ، لأن الكرة لم تتجاوز الخط الجانبي للملعب، وشهدت المباراة تدخلاً إيجابياً من تقنية الفيديو((VAR))، بإلغاء ركلة جزاء لاتحاد كلباء في الدقيقة 39، لأن عرقلة لاعبه سلطان عادل، كانت خارج المنطقة ، وتم تحويل البطاقة الصفراء للاعب الشارقة خالد الظنحاني، إلى بطاقة حمراء لمنعه هجمة ، وإن كان هناك جدل حول إمكانية وجود ركلة جزاء ثانية لاتحاد كلباء.

وفي مباراة شباب الأهلي وعجمان، وأدارها الحكم سلطان صالح، كان هناك جدل حول عدد من الإنذارات التي لم يوفق الحكم في احتسابها أو عدم احتسابها، مع العلم أنه أنذر 3 لاعبين خلال المباراة.

وفي لقاء العين وبني ياس، التي أدارها الحكم سلطان عبدالرزاق، تدخلت تقنية الفيديو ((VAR)) لاحتساب ركلة جزاء للعين، وأضاعها سفيان رحيمي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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