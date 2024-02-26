حماد: ملامح البطل تنحصر بين الوصل والعين وشباب الأهلي

أوضح أحمد خليفة حماد المدير التنفيذي الأسبق في نادي شباب الأهلي، أن النصر أكثر الأندية استفادة من فترة التوقف الطويلة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى نتائج وأداء الفريق بعد العودة إلى المنافسات الرسمية، وتحقيقه فوز مهم على مضيفه الجزيرة 3 - 2 في الجولة 14.

ويتقدم الجزيرة، الأندية غير المستفيدة من الفترة نفسها، ومعه الإمارات وحتا، اللذان باتا الأقرب إلى الهبوط والعودة إلى دوري الدرجة الأولى، بينما لم يظهر الوحدة بالمستوى المطلوب مع مدربه الجديد غوران، وقال: كشفت الجولة 14 للدوري، مدى استفادة النصر من فترة التوقف، ووضح التأثير الإيجابي في الأداء والنتائج، والناتج عن عمل المدرب الفريد شرودر مع الفريق، لأنه أحد الأندية التي لم تجرِ أي صفقات شتوية، واعتمد على نفس لاعبيه في النصف الأول من الموسم، وقبل تولي المدرب الهولندي للمسؤولية، فيما لا يبدو هناك تغيير أو أثر لعمل المدرب الروماني رادوي مع الجزيرة، ولم يصنع الفارق المتوقع، ولا يزال لاعبو الفريق في حالة عدم ثقة، وعدم ثبات في الملعب، وخسارتهم من النصر، ستؤثر معنوياً في الفريق في مباراته المقبلة، ولم يعد الجزيرة الفريق المرعب، وأصبح من الممكن تخطيه بسهولة.

ثلاثي القمة

تحدث حماد، عن المنافسة على اللقب في الموسم الجاري، وقال: يبدو أن الصراع سينحصر على درع الدوري بين الثلاثي الوصل والعين، وشباب الأهلي حامل اللقب، والوصل يسير بخطى ثابتة، مع استقرار فني وإداري متميز، وضعه في صدارة ترتيب الدوري، وهناك تدعيم مهم للشق الدفاعي للفريق في القيد الشتوي، وشباب الأهلي لا يزال في دائرة المنافسة، مع وجوده في المركز الثالث، وإن كان مفترضاً أن يكون الأداء والنتائج أفضل قياساً على المباريات الودية، وفترة الإعداد للفريق خلال فترة التوقف، وهناك علامات استفهام على المدرب ماركو نيكوليتش، والذي لا يزال يبحث عن التشكيلة المثالية، رغم أننا دخلنا إلى النصف الثاني من الموسم، ولم يستغل كل الأوراق الرابحة بالفريق، أما العين وصيف الترتيب، فيحقق المطلوب، وهو الفوز، بصرف النظر عن الأداء، وهو ما فعله أمام بني ياس، بالفوز بشخصية وإصرار العين أمام بني ياس المبالغ في التراجع بالشوط الثاني، فيما يواجه العين ضغوطاً تنافسية كبيرة، بالمشاركة في 4 بطولات، ومنها 3 مسابقات محلية، بالإضافة إلى تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأردف: هناك أندية ممكن أن تزاحم على القمة، بشرط عدم فقدان أي نقاط في الجولات المتبقية من عمر الدوري، وفي الوقت نفسه، تخدمها نتائج ثلاثي القمة، مع وجود فارق ضئيل من النقاط بينها وبين العين وشباب الأهلي، ومن تلك الأندية الشارقة، إذا ساعد نفسه، والواضح أن هناك تحسناً في الفريق، وحقق فوزاً مهماً على اتحاد كلباء في الجولة 14، رغم النقص العددي، ويحسب الفوز للاعبين والمدرب، وكذلك الوحدة، الذي حقق فوزاً في توقيت مناسب، كان يحتاجه، وتحقق على البطائح العنيد، بعد خسارة ((العنابي)) من العين والوصل في كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالترتيب، ولا نزال نتوقع من الوحدة شكلاً أفضل، ولكنه يعاني منذ سنوات من عدم استقرار الأجهزة الفنية واللاعبين.

طوق النجاة

وعن الصراع على ((طوق النجاة)) للهروب من الهبوط، قال حماد: يبدو الإمارات وحتا الأقرب للهبوط، ووضح أنهما لم يستفيدا من فترة التوقف، أو من الصفقات الشتوية لتدعيم الفريق، وعلى الفريقين الاعتماد على نفسيهما أولاً، وانتظار هدايا من الآخرين، والأقرب إليهما عجمان واتحاد كلباء، واللذين لا يواجهان مشكلة حتى الآن، رغم الخسائر المتتالية، في ظل استمرار خسائر الإمارات وحتا، ووجود فوارق فنية كبيرة بينهما وباقي الفرق، ويمكن أن تتحسن نتائج الأندية الأربعة خلال المرحلة المقبلة، مع انسجام الصفقات الشتوية الجديدة، والتي بشكل عام، لم يكن لها تأثير في أغلب الأندية في الجولة 14.

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