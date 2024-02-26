تألق الحراس في جولة ركلات الجزاء

أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي، مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، تألق حراس المرمى في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين التي تستحق أن يكون عنوانها ((جولة التصدي لركلات الجزاء))، بعدما نجح أحمد شامبيه حارس النصر، في التصدي لركلة جزاء سددها علي مبخوت، مهاجم الجزيرة وقاد فريقة للفوز، وتصدى فهد الظنحاني حارس بني ياس، لركلة جزاء سددها سفيان رحيمي، وأبقى النتيجة سلبية حتى تمكن العين من إحراز هدف الفوز والمباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع.

وأشار إلى أن كل من الظنحاني وشامبيه، وخالد عيسى حارس العين، يستحقون نجومية الجولة، والتي كانت شحيحة في الأهداف، وشهدت تسجيل 18 هدفاً في 7 مباريات بمتوسط 2.6 هدف في المباراة الواحدة، وجاءت 8 أهداف في الشوط الأول، و10 أهداف في الشوط الثاني، ويتحمل الحراس مسؤولية هدفين فقط، في حين تم تسجيل 3 أهداف فقط من خارج منطقة الجزاء، وتمثلت أكثر أخطاء الحراس في التمركز الخاطئ في 5 مباريات.

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