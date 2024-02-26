Tuesday, 27 February 2024 06:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تألق الحراس في جولة ركلات الجزاء

2/26/2024 7:19:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي، مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، تألق حراس المرمى في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين التي تستحق أن يكون عنوانها ((جولة التصدي لركلات الجزاء))، بعدما نجح أحمد شامبيه حارس النصر، في التصدي لركلة جزاء سددها علي مبخوت، مهاجم الجزيرة وقاد فريقة للفوز، وتصدى فهد الظنحاني حارس بني ياس، لركلة جزاء سددها سفيان رحيمي، وأبقى النتيجة سلبية حتى تمكن العين من إحراز هدف الفوز والمباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع.

وأشار إلى أن كل من الظنحاني وشامبيه، وخالد عيسى حارس العين، يستحقون نجومية الجولة، والتي كانت شحيحة في الأهداف، وشهدت تسجيل 18 هدفاً في 7 مباريات بمتوسط 2.6 هدف في المباراة الواحدة، وجاءت 8 أهداف في الشوط الأول، و10 أهداف في الشوط الثاني، ويتحمل الحراس مسؤولية هدفين فقط، في حين تم تسجيل 3 أهداف فقط من خارج منطقة الجزاء، وتمثلت أكثر أخطاء الحراس في التمركز الخاطئ في 5 مباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN26022024000110011019ID1107902567

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث