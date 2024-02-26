جوسنا.. البديل الذهبي يمنح العين أغلى 3 نقاط

عاد العين من ملعب السماوي بالشامخة بأغلى 3 نقاط بعد فوزه الصعب والمتأخر على بني ياس، والذي حافظ لـ((الزعيم)) على حظوظه في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، والبقاء في دائرة المطاردة للوصل المتصدر بعد 14 جولة من المسابقة.

ومنح البديل الذهبي الكونغولي جوسنا نقاط المباراة الثمينة بهدفه في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، مسجلاً ثاني أهدافه مع الفريق، بعد مشاركته في 6 مباريات هذا الموسم في الدوري كبديل، إذ نجح في تعويض خروج لابا كودجو للإصابة في الشوط الأول، وفك شفرة بني ياس الذي وقف حارسه فهد الظنحاني والعارضة والقائمان حائلاً أمام تسجيل العين.

المباراة جاءت غريبة في تفاصيلها وشهدت أكبر عدد من الكرات في العارضة والقائمين من جانب الفريقين، إذ رد القائم الكرة مرتين في ضربة الجزاء التي أضاعها سفيان رحيمي في الشوط الأول، والتي ارتدت إلى كوماري ولكنها ارتطمت بالعارضة للمرة الثانية، وفي الشوط الثاني ردت العارضة تسديدتين لعمر آتزيلي وإيريك جورجينيس وسط تألق من حارس السماوي فهد الظنحاني، في الوقت الذي كاد بني ياس أن يكمل إثارة المباراة ويدرك التعادل بعد هدف العين في الدقيقة 94، إلا أن العارضة حرمته من التعادل في الثواني الحاسمة.

وبدت أثار الفوز الصعب واضحة على وجه الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين، الذي أكد عقب المباراة صعوبة شرح ما حدث وأن العين تمكن من التسجيل في نهاية المباراة، وتدخلت العارضة 3 مرات في حرمان الفريق من هز الشباك، إلى جانب إهدار ضربة جزاء والكثير من الفرص المحققة.

استحقاق

وأكد كريسبو أن فريقه استحق الفوز ونقاط المباراة الثلاث، رغم العبء البدني الكبير الذي يعاني منه الفريق نتيجة خوض مباراة كل 3 أيام، وقال: سعيد بأداء اللاعبين والمجهود الكبير الذي بذلوه على مدار شوطي اللقاء، أهنئ بني ياس الذي لعب مباراة دفاعية قوية، وحصلنا على الفوز في الثواني الأخيرة، وكنا نستحق ذلك حتى ما قبل نهاية المباراة عطفاً على الأداء والفرص.

وشدد على أن العين مطالب بالبقاء منافساً في جميع البطولات، مشيراً إلى أن الفريق على الطريق الصحيح، ولا يزال في صلب المنافسة في الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري أبطال آسيا، لافتاً إلى أن ((الزعيم)) أظهر شخصيته ودافع الفريق عن هويته في ليلة حقق فيها الانتصار.

وأشاد كريسبو بأداء البديل جوسنا وإحرازه هدف الفوز، مؤكداً أن مجريات المباراة وتسجيل جوسنا مثال على أن العين مجموعة واحدة.

وعن إصابة لابا كودج، أضاف: سننتظر تقرير الجهاز الطبي بخصوص اللاعب، لا نعلم إذا كانت إصابته قوية أو بسيطة، وأرجو أن يتعافى سريعاً وأن يكون متاحاً لمباراة النصر السعودي في دوري الأبطال، لم أرد المجازفة بلابا كودجو وبالتأكيد لا أريد المجازفة بأي لاعب في الفريق، ونعلم كم هو مهم بالنسبة لنا كحال جميع اللاعبين.

من جهته، قال السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، إن تلقي هدف في الثواني الأخيرة يصيبك بالإحباط وخيبة الأمل، مؤكداً أن أداء بني ياس جاء متبايناً بين شوطي اللقاء، وأضاع الفريق فرصاً عدة، ولكن لم نتمكن من مقاومة ضغط العين في الدقائق الـ20 الأخيرة.

واعترف ميلانيتش بأن الفريق يعاني من عدم التسجيل رغم الفرص المؤكدة الكثيرة وهي مشكلة بالفعل خصوصاً أمام الفرق الكبيرة، مشيراً إلى أن الفريق قدم أداءً مميزاً في مباريات عدة ولديه الثقة في عودة النتائج الإيجابية.

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