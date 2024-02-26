إدارة «النمور» تدرس تراجع المستوى

تنتظر جماهير اتحاد كلباء اجتماع مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي مع المدرب الإيراني فرهاد مجيدي المدير الفني للفريق للاستفسار عن أسباب تراجع الفريق في دوري أدنوك للمحترفين، واحتلال الفريق المركز الحادي عشر في ترتيب فرق الدوري برصيد 13 نقطة وهو مركز غير مرض لإدارة النادي والجماهير، وأصبح تراجع ((النمور))، صداعاً مستمراً في رأس إدارة شركة كرة القدم.

وتبدو محصلة فريق الكرة متواضعة حيث حصد كلباء 13 فقط من 42 نقطة متاحة، وتحققت من خلال ثلاثة انتصارات على حساب الإمارات وحتا وعجمان وهي الفرق التي تأتي خلفه في الترتيب، فيما تعادل أمام العين والنصر وخورفكان والبطائح، وخسر سبع مباريات أمام الشارقة ذهاباً وإياباً، وأمام الوصل وشباب الأهلي والوحدة والنصر والجزيرة وبني ياس، وسجل مهاجمو ((النمور)) 21 هدفاً واستقبل الفريق 27 هدفاً.

ويبحث مجلس إدارة شركة كرة القدم أسباب التراجع ومشكلة الفريق. ووفقاً لمحمد عبيد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بالنادي فإنهم يرغبون في التوصل إلى المشكلة وسيناقشون المدرب لمعرفة أسباب النتائج غير الجيدة، وأكد اليماحي أنه لا يميل لاتخاذ القرارات المتسرعة، في إشارة إلى إقالة المدرب مجيدي، لكنه قال في الوقت ذاته: ((الإدارة لن تقف مكتوفة الأيدي وإذا كانت هناك قرارات يمكن اتخاذها لإعادة الفريق إلى مساره الصحيح ستتخذها)).

ويبدو المدرب فرهاد مجيدي في مرمى النيران بسبب النتائج وطالته انتقادات كبيرة في طريقة إدارته للمباريات، وفي اهتزاز شباك الفريق في الدقائق الأخيرة وفشله في أكثر من مباراة في الحفاظ على تقدمه، وأخفق المدرب الإيراني في تكرار سيناريو الموسم الماضي الذي نجح فيه بقيادة ((النمور)) إلى تحقيق نتائج جيدة ولعب دور الحصان الأسود، وبدلاً من أن يقدم الفريق في هذا الموسم أداء أفضل عطفاً على الاستقرار الفني تراجع مستواه.

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