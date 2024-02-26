سانتوس بطل «الويلتر» في الكيك بوكسينغ للمرة الرابعة

نجح البرتغالي اندريا سانتوس بطل العالم في تحقيق فوز حاسم على الأسباني خيزر نواز خلال منافسات بطولة الكيك بوكسينغ للمحترفين التي أقيمت في مبادلة دوم، نادي الجزيرة بأبوظبي وسط حضور جماهيري مميز، مدافعاً بذلك عن لقب حزام العالم في فئة (الويلتر) الخفيف المتوسط للمرة الرابعة.

وأقيمت البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ بالتعاون مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينغ ( الواكو برو)، بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 دولة من فئات وأوزان مختلفة في انطلاقة أجندة الموسم العالمي لبطولات الاحتراف الذي بدأ مشواره من العاصمة أبوظبي. وفي مواجهات السيدات حققت الفرنسية لورين أورور الفوز على التشيكية ساركا ميلينوفا في وزن المتوسط، وفازت النمساوية ستيلا على البرتغالية إيفورا في وزن الريشة.

أجواء استثنائية

وقال عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: نثمن وبفخر كبير الدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة لمسيرة اتحاد اللعبة ولرياضات الكيك بوكسينغ والمواي تاي، ودوره الريادي الذي أحدث نقلة نوعية في مسيرة الإنجازات والنجاحات على صعيد المشاركات لأبطال المنتخبات الوطنية وتنظيم المحافل الدولية التي تشهدها أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية.

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