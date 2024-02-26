مدفيديف يستهل مشوار الدفاع عن لقب «تنس دبي» اليوم

يستهل الروسي دانيل مدفيديف المصنف 4 عالمياً، مشوار الدفاع عن لقبه في بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، اليوم، بمواجهة الكازاخستاني ألكسندر شيفشينكو المصنف 47 عالمياً، في مهمة سهلة للنجم الروسي، بعد وصوله إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي قبل أن يخسر اللقب أمام الإيطالي يانيك سينر.

وأكد مدفيديف أنه على أتم الاستعداد للدفاع عن لقبه في دبي، مشيراً إلى أنه أخذ قسطاً من الراحة لمدة 10 أيام قبل أن يصل إلى دبي بداية الأسبوع الماضي، وقال: ((سعيد بأجواء التدريبات في دبي، وأشعر أني في قمة الجاهزية قبل خوض المباراة الأولى، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد)).

وأشار إلى تجاوزه سلبيات خسارته نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، وقال: أشعر أنني بحالة جيدة جداً هنا في دبي والأهم هو مباراة اليوم، دعونا نرى كيف ستسير الأمور.

وحول ما إذا كان قادراً على تكرار تألقه في العام الماضي قال: قصة العام الماضي مختلفة تماماً، بطولة أستراليا المفتوحة لم تكن سيئة حقاً، ووصلت إلى الدور الثالث. ليست جيدة بما فيه الكفاية من وجهة نظري، ثم حققت الفوز في بروتردام، والدوحة، ودبي، وإنديان ويلز، وميامي، وهذا العام مختلف لأن بطولة أستراليا المفتوحة كانت مذهلة، وكنت قريباً من الفوز بها، لكن ذلك لم يحدث.

من جهة أخرى نجا البريطاني أندري موراي المصنف 67 عالمياً وبطل نسخة 2017 بصعوبة من ((مقصلة)) الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 120، وتغلب عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 - 4 و6 - 7 و 3 - 6 وتأهل إلى دور الـ 16

ودخل الهولندي بوتيتش فان دي زاندشلوب المصف 75 عالمياً، البطولة بقوة بإقصائه الفرنسي أدريان مانارينو المصنف 19 بمجموعتين دون رد ليضرب موعداً في دور الـ 16 مع الأمريكي سيبستيان كوردا والذي تأهل بفوزه على الروسي بافل كوتوف بمجموعتين دون رد.

وودع الإسباني روبرتو باوتيستا، حامل لقب ((تنس دبي)) لعام 2018 البطولة عقب خسارته أمام الأوكراني توما متشاك بمجموعتين لمجموعة واحدة.

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