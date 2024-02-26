عن أي نصر يبحث؟

نتطلع إلى الحراك السياسي والدبلوماسي على المستوى الدولي، ونتأمل خيراً، فقد تنجح المساعي لوقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب غير المبررة، وعودة السكان إلى مناطقهم المهدمة في قطاع غزة، والإفراج عن المخطوفين من قبل حماس.

هناك مؤشرات، وأحاديث إيجابية، كلها متفائلة بتقدم هادئ نحو اتفاق توضع لمساته الأخيرة في قطر، بعد أن توصل اجتماع باريس إلى ما يسمى بتحديد الخطوط العريضة، ولم يبقَ غير توقف حماس عن الاعتقاد بأنها انتصرت في السابع من أكتوبر، وتراجع نتنياهو عن فكرة النصر الشامل في غزة، فهذا القطاع الذي عبثت به جماعة استغلال الفرص، ليس بساحة حرب، بل ما نراه أن جيشاً مزوداً بأكثر الأسلحة تطوراً، يقاتل أفراداً، وينتقم من المدنيين.

نتنياهو لم يعد يملي الشروط على العالم كله، وقد أخطأ عندما اعتقد بأن حرباً شرسة فيها تقتيل وتشريد وتجويع، يمكن أن تبرئه من المساءلة عن الذي حدث في السابع من أكتوبر، فهو المقصر، ومعه فريقه المتطرف، وخسر في اندفاعه الكثير، وتكفيه المكانة الخاصة التي كانت عليها دولته، والخوف والحذر الذي كان يمثله وحكومته لحكومات دول كبرى، كانت تستجدي رضاهم، وخلال الأشهر الأربعة الماضية، فقدت سلطة الاحتلال ما لا يمكن استرجاعه لسنوات قادمة، ونتنياهو ما زال يتحدث عن النصر.

حتى وهو يتفاوض على الهدنة المحددة بستة أسابيع، يتحدث رئيس وزراء إسرائيل عن هجوم مدمر لمدينة رفح، فور انتهاء الهدنة، ويكرر كلمة النصر، ويعرقل كل ما يطرح عليه، محاولاً أن يخرج بأكبر قدر من الفوائد، حتى تحسب له عند المساءلة، وربما ترفع رصيده، فيحصل على حصانة جديدة، تجنبه تبعات الاستدعاء والتحقيق والمحاكمة، وهو هنا مخطئ للمرة الثانية، أو العاشرة، فالكبار الذين وقفوا خلفه دون شروط في البداية، أصبحوا مترددين، وباتت سمعتهم السياسية في موقف محرج، وهم الذين يضغطون عليه اليوم، حتى يخرج نفسه ويخرجهم معه من «الورطة» الدولية التي وجدوا أنفسهم في وسطها.

ننتظر نتائج المشاورات في واشنطن والدوحة والقاهرة ورام الله وباريس، ننتظرها مع العالم كله، علها تثمر!