كثيرة هي الأقوال والحكايات التي تتناول الأمل وتسعى إلى تعزيزه في النفوس، وفي الإمارات أصبح بث الأمل أسلوب حياة وثقافة لها روادها وصناعها ممن استطاعوا وضع بصمة لامعة على جدران المجتمع، دون انتظار أجر أو ثناء. وسنوياً تجمعهم دبي تحت سقف حفل ((صناع الأمل)) لتقدم من خلالهم صورة جميلة تكشف عن أصالة تقاليدنا وعاداتنا وثقافتنا العربية.

((صنّاع الأمل)) ليس مصطلحاً عابراً، وإنما واقع يتمثل في مبادرة إنسانية ومجتمعية تهدف إلى تكريم أصحاب العطاء في وطننا العربي، هؤلاء الذين يسعون من خلال مشاريعهم وبرامجهم وحملاتهم التطوعية الفردية أو المؤسسية إلى التصدي لأهم التحديات التي تواجه مجتمعاتنا العربية، لتبدو المبادرة مرتكزاً أساسياً لرؤية إماراتية تنشد مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة تتمتع بالاستقرار والأمان، وهو ما يؤكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ((رعاه الله)) في قوله إن ((نشر اليأس هو أكبر تحد تواجهه شعوبنا العربية.. ومن كان يؤمن بالأمل فليقل خيراً للأجيال العربية الجديدة.. أو ليصمت)).

مبادرة ((صنّاع الأمل)) وجدت من أجل أولئك المتعطشين للمساهمة في العطاء، وإحداث فرق إيجابي ينعكس على استقرار المجتمع، حيث تعكس المبادرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الأمل في وطننا العربي، ونشر قيم التفاؤل والإيجابية، وتشجيع الشباب والمواطنين العرب، على الانخراط في صناعة الأمل والتغيير الإيجابي.

مسار:

بث التفاؤل والإيجابية، ونشر ثقافة العطاء في المنطقة والعالم، مهمة إماراتية من أجل واقع أفضل.