أفكارك الخاطئة

((لا تُشيِّد صرحاً من الأوهام المزعجة على أساسٍ غير متينٍ من ملاحظاتك الناقصة)).

بلا شك حديثك الدائم مع النفس وطريقة تفكيرك يؤثران في طبيعة حياتك، لأنك تجد نفسك أحياناً في موقفٍ لا تحسد عليه لتصديق ظنك وأفكارك الخاطئة، وبالتالي تتسرع في إطلاق الأحكام والكلمات غير المناسبة التي توجهك إلى مسارات غير متوقعة قد تكلفك صحتك النفسية والجسدية.

كم من المرات التي اندفعت في ردة فعلك على موقفٍ لم يكن يستحق إلا الرد الإيجابي أو تجاهله، ولكنك تعاملت معه وكأنه قضية كارثية، فخسرت صحتك أو عطايا وفرصاً. إن صحتك وقوتك العقلية تتطلبان منك ثلاثة أمور رئيسة، وهي إدارة الأفكار، تنظيم المشاعر، وتحقيق الإنتاجية رغم كل المصاعب والظروف.

ولا بد من إدارة الأفكار والكلمات المليئة بتشوهات معرفية من خلال معرفة أخطاء التفكير، واستبدالها بطرق تفكير صحية. أولها الكل أو لا شيء، صاحب هذا التفكير يرى الحياة أبيض أو أسود فقط، ناجح أو فاشل، لا يوجد وسط، ولكن الحياة درجات، بها ألوان كثيرة غير الأبيض والأسود، والنجاح أيضاً درجات.

ثانياً، الإفراط في التعميم من خلال أخذ حدث معين فيتم تعميمه على حياتك بأكملها، فقد يكون عاملك أحد أفراد أسرة زميلك بطريقة غير لائقة، فتعتقد أن جميع أفراد هذه العائلة وقحون، أو لم تنجح في أحد الامتحانات، فتعمم أن هذا هو حتماً أداؤك، ولكن حاول أن تستفيد من هذا الحدث ولا تعممه، وتذكر أن هذا مجرد حدث وليس حياتك بكاملها.

ثالثاً، قراءة الأفكار، لا أحد يمكنه التأكيد بما يفكر به الآخرون، ولكن للأسف تجري بعض الافتراضات في عقول الناس عن أفكار الآخرين دون أن يخبروهم بها.

تذكر دائماً أن جميع هذه الأخطاء محتملة في حياتك، وهي ليست حصيلة يوم وليلة، وتغييرها أيضاً ليس بعملية يوم وليلة، ولكنه تدريب مستمر ويستحق للحصول على حياة أفضل.