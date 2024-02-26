هل تنجح فكرة حكومة تكنوقراط فلسطينية؟

يطرح هذا السؤال نفسه، بعدما قدم رئيس الحكومة محمد أشتيه للرئيس الفلسطيني أبو مازن، استقالة حكومته، تمهيداً لقيام ما يعرف باسم حكومة تكنوقراط.

ويقال إن الهدف من تكوين هذه الحكومة الآن، هو قطع الطريق على مشروعات إسرائيل الحالية في تشكيل إدارة محلية فلسطينية، تعتمد على كبار الشخصيات في غزة، بعد إقامة منطقة أمنية وحزام عازل شرقي غزة.

ويبدو أن هناك نوعاً من القبول المبدئي لواشنطن ودول الاتحاد الأوروبي لفكرة حكومة التكنوقراط هذه، على أساس أن ذلك يمكن أن يعطي مزيداً من الثقة في شكل السلطة الفلسطينية المقبلة، التي يجري التمهيد السياسي للقبول الإعلامي والسياسي بها، كخطوة أولى نحو مشروع الدولتين.

والحكم بالتكنوقراط، كما يدرس علمياً، هو ((النظام المقترح للحكم الذي يُختار فيه صانعو القرار – بالدرجة الأولى – على أساس خبرتهم في مجال معين، خاصة في ما يتعلق بالمعرفة العلمية أو التقنية)).

باختصار، أساس الاختيار لا يقوم على الانتماء الحزبي أو الديني أو الطائفي، لكن على أساس الخبرة المهنية، والقدرة والكفاءة المهنية.

وفي حالة التجربة السياسية الفلسطينية، فإن الاختيار للمناصب الحكومية والوظائف العليا، كان منذ أن بدأت السلطة الفلسطينية يقوم على الانتماء والولاء السياسي لهذا الفصيل أو ذاك.

ومنذ عام 2007، وهناك أزمة سلطة في اختيار المناصب العليا بين حركة فتح لــ ((الضفة))، وبين حركة حماس ((غزة)).

وبالرغم من أن جزءاً كبيراً من أجور ورواتب العاملين الحكوميين في قطاع غزة، يتم دفعها من ميزانية السلطة، إلا أن حركة حماس حتى يوم 7 أكتوبر الماضي، كانت هي التي تسيطر على مفاصل المناصب العليا والوسطى في قطاع غزة.

من هنا، تأتي عدة أسئلة جوهرية، تفرض نفسها بقوة الآن:

-1 هل الحكومة المقبلة ستكون أيضاً برئاسة محمد أشتيه؟

-2 هل الحكومة المقبلة ستكون حكومة تكنوقراط من ((فتح)) والمنظمات القريبة منها، أم حكومة ((تكنوقراط وحدة وطنية))، أي تضم أيضاً من ترضى عنهم حماس.

-3 هل ستقبل إسرائيل بحكومة تكنوقراط من السلطة وحدها، أم سترفض أي حكومة، حتى لو كانت ((ملائكية بعيدة عن السياسة))، ما دامت ليست إدارة عميلة متعاونة مع سلطة الاحتلال، الذي لا يريد أن يتخلى عن الهيمنة الأمنية؟.