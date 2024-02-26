عائد من «كيرالا»

لم يفاجئني جواب المرشد السياحي، في أول يوم من زيارتنا لولاية ((كيرالا)) الهندية، عندما سأله أحد زملاء الرحلة عن عدد اللغات في الهند فأجاب: إنها كثيرة، حتى يُقال إنك كلما قطعت 50 كيلو متراً في الهند قابلتك لغة جديدة.

ربما تكون هذه مبالغة، المقصود منها أن يناسب عدد اللغات في الهند عدد السكان، الذي بلغ مع بداية عام 2024 ملياراً و435 مليون نسمة، حسب الإحصاءات، وبما يعادل 17.76% من إجمالي عدد سكان العالم، لتنافس الهند الصين على مرتبة أكثر الدول اكتظاظاً بالسكان على مستوى العالم. يؤيد تعددَاللغات هذا أن الصحف في ((كيرالا)) تنشر بتسع لغات، وإن كانت اللغة الماليالامية تشكل نسبة 97% تقريباً من اللغات المستخدمة في الولاية، بينما تشكل اللغة التاميلية 1.49% منها، وتشكل اللغات الأخرى النسبة المتبقية.

يُرجِع البعض أصل اسم ولاية كيرالا إلى كلمة ((خير الله)) لكثرة الخيرات المتوفرة فيها، ومن تسمياتها بلد الله، وحديقة التوابل، وأرض جوز الهند، وأرض الأشجار، وجوهرة جنوب الهند، وهي أسماء يصح إطلاقها كلها على ((كيرالا)) لأن حجم اللون الأخضر، الذي يمكن أن تشاهده فيها كبير جداً، إلى درجة أنه لا تكسر هذا اللون إلا الوديان ومجاري الأنهار والمناطق السكنية، التي تمر بها من شمال الولاية إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها.

ما لفت نظرنا في ولاية ((كيرالا)) أن بعض المحلات التجارية في مدنها تحمل أسماء بعض إماراتنا، وعلى وجه الخصوص إمارة دبي، الأمر الذي يشير إلى أن الكثيرين من أبناء الولاية قد عملوا في دولة الإمارات، وعادوا إلى بلدهم ليطلقوا أسماء الإمارات، التي عملوا فيها على المحلات التجارية والمشاريع، التي أسسوها بعد عودتهم من باب الحنين إلى الأماكن التي عملوا فيها، حيث تكونت لديهم ذاكرة جميلة عنها.

ما يلفت النظر أيضاً في مدن ولاية ((كيرالا)) كثرة المساجد المقامة فيها، إلى جانب المعابد الهندوسية والكنائس، حتى إننا رأينا في أحد الأماكن مسجداً ومعبداً وكنيسة، مقامة بشكل متجاور، ذكّرنا بمجمع الأديان، أو بيت العائلة الإبراهيمية، المقام في منطقة السعديات بإمارة أبوظبي، الأمر الذي يؤشر إلى التعايش والتسامح الديني بين المنتمين إلى مختلف الديانات في هذه الولاية، وهو ما أشار إليه الرحالة العربي ابن بطوطة، عند زيارته للمنطقة في القرن الرابع عشر الميلادي، وشرحه لعادات أهلها في ذلك الزمن.

ما لفت نظرنا أيضاً أن السياحة الخليجية، والعربية بشكل عام، قليلة جداً في هذه الأماكن، حيث لم نر خلال الأيام العشرة، التي قضيناها فيها سوى عائلة خليجية واحدة، في حين رأينا سياحاً غربيين في أكثر من مكان منها، خاصة في المناطق الساحلية، وهذه ملاحظة جديرة بالذكر، حيث إن قرب ((كيرالا)) من منطقة الخليج العربي يؤهلها كي تكون مقصداً سياحياً لأهل المنطقة، غير أن الشيء الوحيد الذي ربما لا يشجع كثيراً السياحة الخليجية هو الطقس الحار، حيث يقول أهل ((كيرالا)) إن طقس منطقتهم ينقسم على مدار العام إلى نوعين؛ حار، وحار جداً! وقد صادفت زيارتنا الطقس الحار، حيث كانت الحرارة تصل في النهار إلى 34 درجة مئوية، تصاحبها نسبة عالية من الرطوبة تفوق الخمسين في المئة، مع استثناء المناطق الجبلية المرتفعة، التي تتمتع بطقس معتدل إلى حد ما، بينما يمتد الطقس الحار جداً من شهر مايو إلى شهر سبتمبر.

في مدينة ((كاليكوت)) زرنا مصنعاً للسفن الخشبية التقليدية القديمة، التي كان يتم استخدامها في القرن الماضي للغوص والرحلات التجارية في منطقة الخليج. كان العمل يجري أثناء زيارتنا في بناء إحدى هذه السفن، لكن صاحب المصنع الوحيد المتبقي حتى الآن يقول إنها ربما تكون السفينة الأخيرة، التي يتم صناعتها هنا بعد انحسار الطلب على هذا النوع في السفن.

عشرة أيام في بلاد تركب الأفيال، حيث يعتبر الفيل شعاراً لولاية كيرالا، ليست كافية للحديث عن كل شيء فيها، تماماً كما أن مقالاً واحداً غير كافٍ للكتابة عنها، لكنها على أي حال بلاد ((خير الله)) مثلما سمّاها أهلها.