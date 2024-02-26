الوجوه الأربعة للنموذج المصري في أفريقيا

بدأت علاقة مصر الحديثة بالقارة الأفريقية، منذ أن حدد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر قائد ثورة 23 يوليو 1952، التي أسست الجمهورية في مصر، كتابه الصغير ((فلسفة الثورة)) عام 1953. ففي هذا الكتيب، وضع عبد الناصر دوائر ثلاث لانتماء مصر، ومن ثم لسياساتها الخارجية، وهي الدائرة العربية، ثم الدائرة الأفريقية، ثم الدائرة الإسلامية. وخلال السنوات السبعين التي تلت هذا التحديد، تفاوت اهتمام الحكم في مصر بالقارة السمراء، وإن ظلت طوال الوقت تحتل حيزاً مهماً في السياسة الخارجية المصرية.

وخلال السنوات العشر الأخيرة، ركزت الدولة المصرية على الدائرة الأفريقية، وبصورة مكثفة غير مسبوقة في العقود الأربعة السابقة عليها. وقد بدأت هذه السنوات بوضع انتماءات مصر الأساسية في مقدم دستورها الذي صدر عام 2014، حيث نصت مادته الأولى، على أن ((الشعب المصري جزء من الأمة العربية، يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمى إلى القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية)). أصبحت أفريقيا بهذا، ((التزاماً دستورياً))، يجب الوفاء به، وبالطبع، بجوار الالتزامين العربي والإسلامي، وبقيت بذلك ثابتة الدوائر الثلاث التي نصت عليها ((فلسفة الثورة))، كما هي، فقط مع تغيير في ترتيب الدائرتين الثانية والثالثة.

وخلال نفس هذه السنوات العشر، مارست مصر كل أشكال التواصل مع القارة السمراء، دولاً وأقاليم واتحاداً، سياسية واقتصادية، وتجارية، ومالية، وثقافية.. وغيرها. وتواصل الدور المصري النشط من أجل القارة الأفريقية، من خلال قيام مصر بوزنها الإقليمي والدولي، بالدفاع عن مصالح القارة وحقوق شعوبها على الصعيد العالمي، وفي المحافل الدولية المختلفة، وداخل المنظمات المتخصصة، لإقرار حقوق شعوب القارة في التنمية والأمن والسلام والتقدم والحماية من آثار التغيرات المناخية، ومن آثار التقلبات السياسية والصراعات العالمية التي تؤثر فيها من حين لآخر.

وكانت مصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، قد قدمت لأفريقيا ومجتمعاتها وقواها الحية، نموذج دولة التحرر الوطني من قوى الاستعمار الحاصلة على استقلالها، والساعية دوماً إلى تحرير شقيقاتها الأفريقيات، وهو ما أفرد لها مكانة رائدة متميزة في القارة كلها. وفي السنوات العشر الأخيرة، قدمت مصر لقارتها نموذجاً آخر للدولة القادرة على تخطي عقبات خطيرة، كادت أن تودي بها. بدت مصر نموذجاً مبهراً في إرادة الشعب المصري في التخلص من الفوضى وعدم الاستقرار، وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي، وإعادة تثبيت أركان الدولة وبناء المؤسسات. وبدت مصر أيضاً نموذجاً رائداً لشقيقاتها الأفريقيات، في مكافحة الإرهاب ومواجهته، والتخلص منه وكسر شوكته، بفضل تضحيات وجهود كل أجهزة الدولة المصرية، وتضامن الشعب وتلاحمه مع قيادته.

وواصلت مصر الوجه الثالث المضيء لنموذجها، وهو الخطوات الهائلة التي سارتها نحو إعادة البناء الاقتصادي للبلاد، وبناها التحتية، ومرافقها الرئيسة، والتوسع الزراعي والعمراني الهائل، ثم البدء بإقدام على الإصلاح الاقتصادي، الذي لا غنى عنه للمستقبل، والذي ترافق مع جهوده التنموية الشاملة، الاهتمام بالفئات الشعبية الأولى، بالحماية بكل ما تملكه الدولة من موارد.

وخلال العامين الأخيرين، سعت مصر لتقديم وجه رابع لنموذجها، وهو ((تجديد الحياة السياسية))، من خلال فتح حوار وطني واسع وشامل وعلني، حول أولويات العمل الوطني، دعا إليه رئيسها عبد الفتاح السيسي، وهي الدعوة التي لقيت استجابة واسعة من كل التيارات السياسية التي تؤمن بالدولة، وتثق في دستورها ومؤسساتها، حيث تبلور موقف وطني جامع، على أن هذا الحوار هو الطريق للتجديد في الحياة السياسية لبناء ((الجمهورية الجديدة))، التي يتطلع لها الجميع، ويشهد فيها مستقبل مصر دوراً لجميع أبنائها، دولة قوية قادرة مدنية ديمقراطية ناهضة، تسير إلى المستقبل بخطوات ثابتة.

هكذا هي مصر بالنسبة لدائرتها الأفريقية، منذ أن أعلنتها واحدة من دوائر انتمائها، قبل أكثر من سبعين عاماً، وهذه هي الوجوه الأربعة للنموذج المصري الذي تقدمه لشقيقاتها الأفريقيات، في ظل الأوضاع التي تعاني منها الكثير من الدول والشعوب الأفريقية، والتي تمر بمراحل انتقالية، تتطلب المضي قدماً في طريق المستقبل والتنمية، عبر كل أو بعض هذه الوجوه الأربعة.