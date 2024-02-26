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بايدن يجتمع اليوم بقادة الكونغرس لتفادي «إغلاق حكومي»

2/26/2024 7:19:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع كبار قادة الكونغرس، بما في ذلك رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، في محاولة لتمرير مساعدات طارئة بمليارات الدولارات مخصّصة لأوكرانيا، وتجنب الإغلاق الحكومي الوشيك، وفق ((بلومبرغ)).

ويخطط بايدن لتمرير مشروع قانون التمويل الحكومي، مع اقتراب الموعد النهائي للإغلاق الفيدرالي الجزئي، الجمعة، كما يسعى لمناقشة مشروع قانون الأمن القومي المتعثر، بقيمة 95.34 مليار دولار، والذي يشمل تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وسيحضر الاجتماع أيضاً، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وفقاً لأحد مساعدي الكونغرس.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة ((أسوشيتد برس))، إن الرئيس سيناقش خلال الاجتماع ((الحاجة الملحة)) لتمرير حزمة المساعدات، التي تحظى بدعم من الحزبين، بالإضافة إلى التشريعات اللازمة للحفاظ على استمرار الحكومة الفيدرالية حتى نهاية سبتمبر، وتفادي الإغلاق الجزئي.

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