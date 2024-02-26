بايدن يجتمع اليوم بقادة الكونغرس لتفادي «إغلاق حكومي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع كبار قادة الكونغرس، بما في ذلك رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، في محاولة لتمرير مساعدات طارئة بمليارات الدولارات مخصّصة لأوكرانيا، وتجنب الإغلاق الحكومي الوشيك، وفق ((بلومبرغ)).
ويخطط بايدن لتمرير مشروع قانون التمويل الحكومي، مع اقتراب الموعد النهائي للإغلاق الفيدرالي الجزئي، الجمعة، كما يسعى لمناقشة مشروع قانون الأمن القومي المتعثر، بقيمة 95.34 مليار دولار، والذي يشمل تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وسيحضر الاجتماع أيضاً، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وفقاً لأحد مساعدي الكونغرس.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة ((أسوشيتد برس))، إن الرئيس سيناقش خلال الاجتماع ((الحاجة الملحة)) لتمرير حزمة المساعدات، التي تحظى بدعم من الحزبين، بالإضافة إلى التشريعات اللازمة للحفاظ على استمرار الحكومة الفيدرالية حتى نهاية سبتمبر، وتفادي الإغلاق الجزئي.
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