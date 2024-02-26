اتفاق ليبي سوداني على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والعسكرية بين البلدين

اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومن ذلك الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، وتبادل الوفود بينهما.

واستقبل المنفي، البرهان ظهر أمس، في مطار معيتيقة الدولي بحضور رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة ((5+5)) عن المنطقة الغربية والمكلف بوزارة الخارجية الطاهر الباعور.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، إنه تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية الممتدة بين ليبيا والسودان ودعمها وتطويرها بما يخدم شعبيهما، وذلك في الزيارة التي أداها البرهان أمس إلى طرابلس .

وأكد المنفي وقوف بلاده إلى جانب السودان ودعمها لوحدته وأمنه ، وأضاف إن السودان يعد دولة مهمة بالنسبة لليبيا، ولا يمكن التفريط في استقراره وتماسكه، مبرزاً أن جهود ليبيا من أجل التوصل إلى السلام في السودان التزام ومسؤولية تجاه هذا البلد الشقيق.

وقال المنفي إن لاجئي السودان في ليبيا سيعاملون معاملة الليبيين في جميع النواحي التعليمية والصحية.

وكان البلدان قد اتفقا في سنة 2017 على مكافحة الإرهاب بمختلف صوره والجريمة المنظمة والتصدي لأشكال التهريب العابر ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح البرهان أن السودانيين في ليبيا لا يشعرون بالغربة، لافتاً إلى أنه اتفق مع المنفي على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والعسكري، فيما أكدت مصادر ليبية لـ((البيان)) أنه تم التطرق في لقاء الرئيسين، إلى التدخلات الخارجية والدور الروسي في البلدين، وإلى ما يمكن أن تقدمه ليبيا من مساعدات مخابراتية وعملياتية للجيش السوداني.

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