الجبهة اللبنانية الإسرائيلية على صفيح ساخن

شهدت الجبهة الشمالية تصعيداً نوعياً يضعها على صفيح أشد سخونة، حيث نفذت إسرائيل أمس استهدافاً لميليشيا حزب الله خارج نطاق الجنوب هو الأول منذ ((حرب تموز)) 2006، فيما ردت الميليشيا بإطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقتل عنصران من ((حزب الله)) أمس، جراء غارات شنّتها إسرائيل على مدينة بعلبك في شرق لبنان، والتي تبعد قرابة 100 كيلومتر عن الحدود الجنوبية، وقالت إنها استهدفت منظومة دفاع جوي تابعة للميليشيا، رداً على إسقاط إحدى طائراتها المسيرة صباحاً.

وطالت غارتان على الأقل مبنى ومستودعاً تابعين للميليشيا في محيط بعلبك. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته استهدفت مواقع تستخدمها منظومة الدفاع الجوي التابعة للميليشيا، وذلك رداً على إطلاق صاروخ أرض-جو نحو طائرة كبيرة من دون طيار من نوع هيرمس 450 وإسقاطها فوق منطقة إقليم التفاح الواقعة على بعد 20 كيلومتراً من الحدود، وهي المرة الثانية التي يجري فيها إسقاط هذا النوع من المسيرات.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن صاروخين استهدفا المسيرة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بينما كانت تعمل فوق لبنان. وأضاف أن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي ((مقلاع داود)) اعترض الصاروخ الأول لكن المسيرة سقطت داخل الأراضي اللبنانية بعد إطلاق الصاروخ الثاني.

وفي جنوب لبنان، استهدفت إسرائيل سيارة في بلدة المجادل، الواقعة على بعد نحو 15 كيلومتراً بخط مستقيم عن أقرب نقطة حدودية. وقال مسعف في المنطقة إنه تم انتشال جثة قتيل، من دون أن تتضح هوية المستهدفين أو عدد الضحايا.

وأعلن حزب الله قصفه مقر قيادة فرقة عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان بستين صاروخ كاتيوشيا.

وتركزت الأعمال القتالية إلى حد كبير في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لكن نطاقها اتسع الأسبوع الماضي عندما استهدفت إسرائيل منطقة جنوبي مدينة صيدا الساحلية.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أول من أمس، إلى أن إسرائيل تخطط لزيادة الهجمات على ميليشيا حزب الله في حالة التوصل إلى هدنة محتملة في غزة.

وقال ((إذا تم التوصل إلى هدنة مؤقتة في غزة، سنزيد إطلاق النار في الشمال على نحو منفصل وسنستمر في ذلك حتى الانسحاب الكامل لحزب الله (من الحدود) وعودة المواطنين الإسرائيليين إلى منازلهم))، حيث تسبب القصف المتبادل في نزوح عشرات الآلاف على جانبي الحدود.

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