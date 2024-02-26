خيمة نزوح تحولت إلى ورشة لتصليح الدراجات الهوائية

لم تجد عائلة عيد النازحة من حي الزيتون بمدينة غزة إلى دير البلح وسط القطاع، وسيلة للعيش سوى تحويل خيمة النزوح إلى ورشة لتصليح الدراجات الهوائية.

نزحت العائلة كمئات العائلات الأخرى، بعدما دمر الجيش الإسرائيلي بيوتها وممتلكاتها ومحالها التجارية، وأقامت في خيمة بدير البلح. وفي ظل نقص المساعدات لجأت للعمل في مهنة أحد أبنائها، وهي تصليح الدراجات الهوائية.

تقول منور الراعي، لوكالة ((سبوتنيك)) الروسية: ((نزحنا من حي الزيتون إلى المغازي، ومن المغازي إلى دير البلح، وليس لدينا مصدر رزق، ولم يساعدنا أحد، لذلك اضطر زوجي وأولادي إلى العودة إلى مهنتهم القديمة في تصليح الدراجات التي نكسب من خلالها من 20 إلى 50 شيكلاً يومياً، بعدما ساعدنا بعض الناس في تأمين مبلغ، وتأمين قطع تصليح الدراجات)).

وبسبب نقص الوقود وتدمير الطرقات، تحولت الدراجة الهوائية إلى وسيلة نقل أساسية لمختلف الأعمار، حتى أن الدراجة باتت تستخدم في نقل المصابين إلى المستشفيات، لذلك أصبحت ورش تصليح الدراجات رائجة في ظل الحرب، حيث إن الطرقات المدمرة والممتلئة بالأحجار وركام البنايات المهدمة، تتسبب في سرعة دمار عجلات الدراجات الهوائية.

ويتجمع عدد كبير من الدراجات الهوائية أمام خيمة النزوح لعائلة عيد في دير البلح، ويعمل مع الأب والأم أبناؤهم الخجولون من عدسات التصوير، ويفضلون العمل على الكلام.

وبعد يوم شاق تجني العائلة مبلغاً زهيداً لا يتجاوز في أحسن الحالات 15 دولاراً، لا يكفي سوى لشراء وجبة واحدة للعائلة إن وجدت، في ظل ارتفاع أسعار السلع في القطاع، لكن تصليح الدراجات هي المهنة المتاحة حالياً.

يقول عيد الراعي: ((اضطررنا للعمل هنا في تصليح الدراجات الهوائية، ونقوم يومياً بتصليح 10 دراجات، وعائلتي مكونة من 12 فرداً، وما نكسبه لا يكفي حتى للأطفال)).

وتقول منور عيد: ((قبل الحرب لم يكن الإقبال كبير على الدراجات، ولكن بعد الحرب أصبحت هذه المهنة منتشرة، ومصدر رزق للكثيرين)). وتضيف: ((أنا وظيفتي مراقبة العمل ومساعدة زوجي وأبنائي إذا احتاجوا شيئاً، فنحن لسنا من هذه المنطقة، وهذا العمل ينفق على 5 عائلات، عائلتي وأولادي وزوجاتهم وأبنائهم)).

ومع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تزداد أوضاع النازحين سوءاً، حيث يعيشون في مراكز إيواء وخيام معدومة المقومات الحياتية. وخلال الأسابيع القليلة الماضية تباطأت عمليات تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كبير، ما ترك 2.4 مليون فلسطيني يواجهون انتشار المجاعة والأمراض.

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