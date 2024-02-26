3 غارات أمريكية بريطانية على مواقع حوثية

جدد الطيران الأمريكي البريطاني أمس غاراته على مواقع عسكرية للحوثيين في محافظة الحديدة بثلاث غارات.

وأفاد مصدر أمني بأن الطيران الأمريكي البريطاني شن مساء أمس ثلاث غارات على منطقة راس عيسى بمديرية الصليف، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشرته في حسابها في منصة ((إكس)) أمس، أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن استهدف على الأرجح ((إم في تروم ذور)) وهي ناقلة كيماويات نفط أمريكية وترفع العلم الأمريكي في خليج عدن يوم 24 فبراير. وأضافت إن الهجوم لم يتسبب في وقوع أي أضرار أو إصابات، لافتة إلى أن الصاروخ سقط في المياه.

وأوضحت أنه في اليوم نفسه، أسقطت قوات القيادة المركزية طائرتين من دون طيار فوق جنوبي البحر الأحمر دفاعاً عن النفس، فيما تحطمت مسيّرة ثالثة بسبب عطل ما على الأرجح.

وكررت القيادة التأكيد أن الإجراءات التي تتخذها تأتي حماية لحرية الملاحة في هذا الممر البحري المهم دولياً، ومن أجل جعل المياه الدولية أكثر أماناً للسفن التجارية.

وكانت القوات الأمريكية والبريطانية نفذت ضربات طالت نحو 18 هدفاً حوثياً في اليمن قبل يومين، مرتبطة بمنشآت تخزين أسلحة تحت الأرض، ومنشآت تخزين صواريخ، وأنظمة جوية مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه، وأنظمة دفاع جوي، ورادارات، ومروحيات، وفق القيادة المركزية الأمريكية.

وشنت الميليشيا منذ نوفمبر الماضي أكثر من 45 هجوماً بالمسيرات والصواريخ على سفن تجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأعاقت تلك الهجمات حركة الشحن الدولية، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي، وأجبرت شركات عدة على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر، وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.

إلى ذلك، قالت شركة تتوسط في استئجار سفينة الشحن (روبيمار) أمس، إن مالك السفينة التي تُركت في جنوبي البحر الأحمر بعدما أصيبت بصاروخ أطلقه الحوثيون الأسبوع الماضي يتطلع لسحبها بمجرد إيقاف تسرب على متنها.

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