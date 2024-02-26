وفاة جندي أمريكي أحرق نفسه رفضاً للحرب

توفي جندي في سلاح الجو الأمريكي بعدما أضرم النار في نفسه خارج مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن نهاية الأسبوع احتجاجاً على الحرب في غزة، وفق ما أعلن البنتاغون أمس.

وذكرت إدارة الإطفاء في العاصمة على منصة إكس أن عناصر الإنقاذ هرعوا إلى مكان الواقعة استجابة ((لمكالمة تتعلق بشخص يحترق أمام سفارة إسرائيل)). ولدى وصولهم، وجدوا أن الجهاز السري المكلف حماية السفارات في واشنطن، قد أخمد الحريق بالفعل. وأظهر تسجيل مصوّر تمّت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي أن الرجل صوّر نفسه وهو يصرخ ((الحرية لفلسطين)) أثناء إضرامه النار بنفسه.

ونُقل بداية إلى المستشفى إثر إصابته ((بجروح خطيرة تهدد حياته))، بحسب إدارة الإطفاء.

وأفادت ناطقة باسم سلاح الجو بأن الرجل الذي لم تكشف هويته ((توفي متأثراً بجروحه الليلة قبل الماضية)).

من جهتها، قالت السفارة الإسرائيلية إن أي فرد من طاقمها لم يصب في الحادثة وإن الجندي الأمريكي ((غير معروف)) بالنسبة لها.

وفي التسجيل المصوّر الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر الرجل الذي كان يرتدي زياً عسكرياً وهو يعلن بأنه ((لن يكون متواطئاً في إبادة جماعية)) قبل أن يسكب على نفسه سائلاً، ثم يضرم النار في نفسه وهو يصرخ ((الحرية لفلسطين!)) إلى أن سقط على الأرض.

وذكرت تقارير إعلامية بأن التسجيل انتشر بالبث الحي في البداية على منصة ((تويتش)) الاجتماعية.

يأتي ذلك وسط تزايد الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة التي أعقبت الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز