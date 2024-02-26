تحذير أممي من تداعيات اجتياح محتمل لرفح

أرسلت إسرائيل وفداً إلى الدوحة، أمس، للعمل على بنود اتفاق هدنة في غزة وتبادل أسرى، في خطوة نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تقول واشنطن إنه صار قريباً، لكنها مصممة على خططها لتنفيذ اجتياح بري لمدينة رفح على الحدود مع مصر، الأمر الذي جددت الأمم المتحدة تحذيرها من تداعياته على أكثر من مليون و200 ألف فلسطيني نزحوا إلى المدينة.

وقال مصدر لوكالة «رويترز» إن وفد العمل الإسرائيلي المكون من مسؤولين في الجيش وجهاز المخابرات (الموساد) مكلف بإنشاء مركز عمليات لدعم المفاوضات. وستشمل مهمته إجراء التدقيق المتعلق بالفلسطينيين، الذين ترغب «حماس» في الإفراج عنهم في إطار اتفاق تبادل.

ويشير الوفد الإسرائيلي إلى أن محادثات السلام في حرب غزة استغرقت وقتاً أطول من المرات السابقة، بعدما رفضت إسرائيل في بداية هذا الشهر عرضاً مقابلاً من «حماس» بهدنة مدتها أربعة أشهر ونصف الشهر.

وفي تطور يمكن أن يكون له تأثير على المفاوضات الطويلة لإنهاء الصراع استقال، أمس، محمد أشتية، رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، وقال أشتية إنه قدم استقالته للسماح بتشكيل توافق واسع في الآراء بين الفلسطينيين فيما يتعلق بالترتيبات السياسية بعد حرب غزة.

تحذير أممي

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن أي هجوم على مدينة رفح الحدودية مع مصر سيعني وقفاً تاماً لبرامج المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وضع خطة لإجلاء المدنيين من المدينة المكتظة بالسكان والنازحين، تمهيداً لاجتياح بري فيها.

وأكد غوتيريش في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن هجوماً شاملاً على رفح «لن يكون فقط مروعاً بالنسبة لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إلى هناك، بل سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش برنامج مساعداتنا».

وقدم الجيش الإسرائيلي إلى مجلس وزراء الحرب «خطة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال في القطاع، فضلاً عن خطة العمليات المقبلة»، حسبما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

غارات

وأفاد مراسل لوكالة «فرانس برس» عن غارات جوية ليلية على رفح وخان يونس (جنوب) ومناطق واقعة على بعد بضعة كيلو مترات شمال رفح، وعلى حي الزيتون في مدينة غزة في شمال القطاع. كما أفاد الجيش الإسرائيلي عن معارك عنيفة في هذه المناطق.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 92 شخصاً خلال الليل قبل الماضي، مشيرة إلى مقتل 15 شخصاً من عائلة واحدة جراء استهداف منزل في مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29782 منذ اندلاع الحرب، فيما بلغ عدد الجرحى 70043.

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