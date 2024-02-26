«دبي 10X» تستعرض سير مشاريع تحسين جودة الحياة

اجتمع رؤساء وأعضاء فرق ((دبي 10X)) من مختلف الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع المرحلة الثالثة للمبادرة والتي اعتمدها مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف استعراض سير هذه المشاريع التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

مناقشة

وناقش المشاركون في الاجتماع الذي استضافته ((مؤسسة دبي للمستقبل))، الخطط المستقبلية لتنفيذ هذه المشاريع بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية، إضافة إلى تحديد آليات العمل المشترك لتسريع مراحل التنفيذ والإنجاز.

وتتضمن حزمة المشاريع المعتمدة في المرحلة الثالثة لمبادرة ((دبي 10X))، مشاريع مبتكرة لتحسين جودة حياة السكان والزوار، وتطوير تجربة طيران المسافرين، وتعزيز الصحة لأفراد المجتمع، والتي ستسهم في تعزيز ريادة دبي بتطوير العمل الحكومي عبر تبني أفكار مستقبلة وغير تقليدية.

مشاركة

وشملت قائمة الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع، المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ومؤسسة مطارات دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، إضافة إلى طيران الإمارات، واتصالات.

استدامة

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن مبادرة ((دبي 10X)) تترجم رؤية القيادة الرشيدة في استدامة مسيرة الإنجازات النوعية والرائدة التي حققتها إمارة دبي، كما تجسد التعاون بين هيئات ومؤسسات حكومة دبي، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ((رعاه الله))، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بضرورة تطوير العمل الحكومي وتعزيز كفاءته، وطرح أفكار وحلول مبتكرة لتكون دبي دائماً في صدارة مدن العالم.

مقدمة سباق

وقال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ((رعاه الله))، لمستقبل دبي أسست لفكر جديد وأساليب أداء استثنائية ومقومات نجاح، تكمن جميعها في كلمة سموه المأثورة التي أكد فيها: ((أن المستقبل لا يأتي إلينا بل نستشرفه ونبتكر تقنياته))، مشيراً إلى أن مبادرة ((10X)) تسهم بجعل دبي في طليعة مدن العالم، وفي مقدمة السباق نحو المستقبل، في مختلف المجالات ومنها مجال الصحة، الذي يشكل جزءاً رئيساً من هذا المستقبل.

تعزيز ابتكار

بدوره، قالت المهندسة سوزان العناني، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية: تعكس مبادرة ((دبي 10X)) إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية تعزيز وتوظيف الإمكانيات والقدرات لتحويل ما كان يبدو مستحيلاً في السابق إلى واقع حقيقي تمهيداً لمستقبل يأخذنا إلى آفاق جديدة.

وأضافت: نهدف من خلال مشاركتنا في المبادرة إلى إحداث ثورة في قطاع الطيران وتعزيز الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية وتجاوز المعايير التقليدية لتصميم مسار قطاع الطيران في المستقبل.

مشاريع معتمدة

من جهته، قال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: تجسد مبادرة ((دبي 10X)) روح التكامل والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وتعكس حرص القيادة على تشجيع الأفكار الإبداعية، ودعم كافة المبادرات التشاركية الهادفة إلى تصميم مستقبل العمل الحكومي في دبي، وتنمية مختلف القطاعات الحيوية، وضمان جودة حياة أفراد المجتمع.

نقلة نوعية

وأكد أن المشاريع المعتمدة ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة ((دبي 10X)) ستحقق نقلة نوعية في سباق دبي المستمر نحو ريادة المستقبل، وتبني منهجية استباقية تجعل من القطاع الحكومي في دبي الأفضل استعداداً على مستوى العالم عبر اغتنام الفرص الواعدة وتبني ثقافة الابتكار في العمل الحكومي.

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