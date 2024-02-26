محمد الشرقي: المؤسسات التعليمية تعزز الرؤية المستقبلية للدولة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات التعليمية في دعم ركائز النمو الذي تشهده الإمارة على المستويات كافة، وتعزيز الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات في مجالات التنمية الشاملة، عبر توظيف أدوات المعرفة البشرية والتقنية في تلبية متطلبات المستقبل وتحولاته.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس الأمناء.

وأشار سموه، خلال الاجتماع، إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمخرجات مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، وتوجيهات سموه بمواكبة متطلبات التحول التنموي لدولة الإمارات في جميع المجالات الحيوية، التي تدعم تنافسية الدولة ونهضتها.

واطلع سموه على سير العمل في البرامج الأكاديمية للجامعة ومناهجها، وشراكاتها المجتمعية، وخططها المستقبلية في طرح برامج تعليمية جديدة، كما اعتمد سموه الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024 - 2029.

واستمع سموه، خلال الاجتماع، إلى شرح عن الشّراكات الأكاديمية والمجتمعية التي تعمل عليها الجامعة في مجال البحث العلمي والتدريب، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز محاور التنمية المستدامة التي تشهدها إمارة الفجيرة، والدولة، على جميع الأصعدة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، والدكتور علي أبو النور مدير الجامعة.

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